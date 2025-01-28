Украинский командир назвал срок, за который враг хочет дойти до Днепропетровщины

Российские оккупанты пытаются наступать на левом фланге на Покровском направлении.

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РФ в феврале хочет дойти до Днепропетровщины / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении. Враг развивает наступление на левом фланге. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он добавил, что оккупанты получили отпор в населенном пункте Удачное, после чего возобновили штурмы южнее. К тому же россияне пытаются продвигаться на восточной части Успеновки.

Бунятов заявляет о том, что у российских оккупантов есть цель на февраль - выйти на границу Днепропетровской области.

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"Это медийная цель, которая должна создать морально-психологическое давление на украинское общество. Нам надо понимать, что Украина - сплошная территория, внутри которой нет никаких границ, они только на картах", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных по всей линии фронта. Особенно сложная ситуация в Донецкой области, где враг бросает все силы и средства для реализации поставленной кремлевским диктатором Владимиром Путиным задачи - выхода на админграницы области.

Недавно офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что войска РФ стремятся выйти на административную границу Днепропетровщины. Вероятно, они могут попытаться обойти Покровск с севера через Межевскую громаду этой области. Впрочем, пока оккупанты не имеют достаточно силы, чтобы продвинуться вглубь региона.

Между тем председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что для россиян достижение административных границ Днепропетровской области имело бы символическое значение, хотя географически это ничего не меняет. По его словам, если Россия начнет наступление на Днепр и не добьется успеха, это лишь продемонстрирует ее слабость и неумение проводить стратегические военные операции.

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Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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