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Армия РФ готовится к захвату Торецка: аналитики раскрыли циничный план РФ

Юлия Закрепа
27 января 2025, 11:59
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Российские оккупанты бросают все усилия по возобновлению атак в направлении Константиновки.
Армия РФ готовится к захвату Торецка: аналитики раскрыли циничный план РФ
ВСУ сдерживают наступление РФ на Торецк / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы ISW:

  • РФ хочет прорваться через украинский фортификационный пояс в Константиновке
  • Чем важен для оккупантов Торецк

В отчете аналитиков американского Института изучения войны заявили, что в ближайшие дни российские оккупанты на Донбассе готовятся захватить Торецк.

"Передислокация элементов Восточного военного округа РФ для усиления российской группировки на Торецком направлении может свидетельствовать о новых приоритетных усилиях врага по возобновлению атак в направлении Константиновки", - отмечают аналитики ISW.

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Эксперты считают, что российские оккупационные войска, вероятно, намерены использовать захват Торецка для продвижения дальше на запад и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

Торецк Инфографика
Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Война в Украине - какая ситуация в Торецке

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ в Торецке держат врага под огневым контролем. Российские оккупанты контролируют часть Торецка Донецкой области, однако значительная территория города находится под контролем украинскими войсками. РФ продолжает применять в Торецке тактику штурмов малыми группами.

Военный с позывным "Скромный" рассказал, что происходит в Торецке. Известно, что ВСУ потеряли уже более 50% города, однако на этом направлении не дают врагу окружить город с юго-западной части. Войска РФ в основном используют для штурмов небронированную технику, такую как автомобили, багги и квадроциклы.

Стало известно, чем для Украины обернется потеря Торецка. Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед в Торецке Донецкой области. Офицер 12-й бригады Азов Святослав рассказал, если Украина потеряет город, то для захватчиков откроется немало возможностей.

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