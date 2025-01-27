Армия РФ готовится к захвату Торецка: аналитики раскрыли циничный план РФ

Ключевые тезисы ISW:
- РФ хочет прорваться через украинский фортификационный пояс в Константиновке
- Чем важен для оккупантов Торецк
В отчете аналитиков американского Института изучения войны заявили, что в ближайшие дни российские оккупанты на Донбассе готовятся захватить Торецк.
"Передислокация элементов Восточного военного округа РФ для усиления российской группировки на Торецком направлении может свидетельствовать о новых приоритетных усилиях врага по возобновлению атак в направлении Константиновки", - отмечают аналитики ISW.видео дня
Эксперты считают, что российские оккупационные войска, вероятно, намерены использовать захват Торецка для продвижения дальше на запад и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.
Война в Украине - какая ситуация в Торецке
Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ в Торецке держат врага под огневым контролем. Российские оккупанты контролируют часть Торецка Донецкой области, однако значительная территория города находится под контролем украинскими войсками. РФ продолжает применять в Торецке тактику штурмов малыми группами.
Военный с позывным "Скромный" рассказал, что происходит в Торецке. Известно, что ВСУ потеряли уже более 50% города, однако на этом направлении не дают врагу окружить город с юго-западной части. Войска РФ в основном используют для штурмов небронированную технику, такую как автомобили, багги и квадроциклы.
Стало известно, чем для Украины обернется потеря Торецка. Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед в Торецке Донецкой области. Офицер 12-й бригады Азов Святослав рассказал, если Украина потеряет город, то для захватчиков откроется немало возможностей.
Больше интересных новостей:
- Оккупировали ли российские войска Великую Новоселку: в ВСУ ответили
- Основная цель - не наступление на Днепропетровщину: в ВСУ озвучили замысел врага
- ВСУ прорвались вперед в Курской области: в ISW заявили о мощных контратаках
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред