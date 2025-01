ВСУ прорвались вперед в Курской области: в ISW заявили о мощных контратаках

Главное из материала:

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские Вооруженные силы недавно незначительно продвинулись в Курской области на фоне продолжения боев на украинском выступлении 26 января.

Специалисты ISW отмечают, что геолокационные кадры за 26 января, показывают, что ВСУ недавно незначительно продвинулись в центре Погребков, что к северу от Суджи, а также в лесистой местности к северо-западу от Косицы. Кроме того, так называемые российские милблогеры утверждали, что украинские силы проводили контратаки под Погребками.

Также известно, что 26 января российские источники утверждали, что украинские силы неудачно пытались пересечь российско-украинскую международную границу по направлению к Теткино. Это - к западу от главного украинского выступления в Курской области, а некоторые милблогеры охарактеризовали украинскую деятельность как разведку.

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ сорвали планы РФ и ведут контрнаступление на Курщине. Андрей Коваленко сообщил, что украинские военные имеют успехи на отдельных направлениях, несмотря на численное превосходство врага. Однако российско-корейские подразделения сохраняют численное преимущество на Курщине.

Стало известно, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Аналитики Дэвид Акс сообщил, чтобы хотя бы как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны и рассказал об импровизированных "смешных мостах".

РФ могла перебросить войска с Покровского направления на Курск. Аналитики ISW сообщили, что Москва могла перебросить часть сил с Покровского направления в Донецкой области на Курщину. А это означает, что врагу не удалось обезопасить свои силы на приоритетном для него направлении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.