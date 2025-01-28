"Она намекнула - забеременела": Анатолий Анатолич сыграет свадьбу

О чем рассказал Анатолий Анатолич:
- У него не было пышной свадьбы с Юлой
- Пара расписалась, чтобы избежать проблем с бюррократией
- Теперь шоумен мечтает про свадьбу
Украинский ведущий Анатолий Анатолич и его супруга, пиар-менеджер Юла (Юлия Бойко), вместе воспитывают троих детей: Алису (2011), Лолиту (2013) и Нила (2021). Именно появление наследников когда-то и мотивировало пару пожениться - прежде брак для них был чистой формальностью.
Об этом Анатолич рассказал в комментарии для Люкс ФМ. Анатолий и Юла расписались, когда узнали, что ждут первенца. У них не было большой свадьбы - после ЗАГСа они просто поехали в романтическое путешествие.
"Мы к женитьбе относились как к формальности. Мы это обсуждали в контексте, что потом будет юридически сложно с фамилией у детей. Бюрократия была одной из причин, почему мы решили жениться. Как бы это странно ни звучало. Она намекнула – забеременела. Это был намек. На самом деле без шуток, мы к этому сознательно подошли. К первому, ко второму, даже к третьему ребенку. Это каждый раз был подготовлен процесс. Но у нас такого "а давай поженимся" не было. Не было, кстати, свадьбы. Мы расписались и в тот же день вылетели в Париж", - вспоминает ведущий.
Впрочем, сегодня, после стольких лет вместе, пара стала задумываться про свадебное торжество. Анатолий Анатолич признался: хочет сыграть свадьбу с Юлой - с гостями, танцами и красивыми нарядами. Но это супруги осуществят уже после войны.
"Мы это сделаем немного позже. После окончания войны, после нашей победы. Свадьбу представляю такой милой, с друзьями, с танцами, милым платьем. Возможно, не такая прям супер классическая, ближе к европейской. Все бы собрались, выпивали, танцевали", - поделился планами шоумен.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что ведущий Вячеслав Соломка резко ответил Камалии, которая назвала его "обиженным мальчиком". Такой была реакция певицы на упреки шоумена в бездарности.
Также украинская певица Настя Приходько назвала причину развода Константина Меладзе, своего бывшего музыкального продюсера, и экс-ВиаГры Веры Брежневой.
Читайте также:
- "О лишении гражданства Украины": у беглеца Потапа начались проблемы - причина
- Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление
- "Мурат - однозначно": игривая Билык высказалась про роман с Налчаджиоглу
Кто такой Анатолий Анатолич?
Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред