Соломия Витвицкая показала, чем "приманивает" бойфренда-военного домой

Вкратце:
- Ведущая показала милые фото с возлюбленным
- Она похвасталась, чем угощает своего мужчину, когда он дома
В феврале 2024 года украинская ведущая Соломия Витвицкая впервые показала своего бойфренда. Им оказался военный Алексей Ситайло.
Влюбленным приходится строить отношения на расстоянии. Поэтому каждая встреча для них - особенная.
В редкие минуты, которые им удается провести вместе, Витвицкая старается побаловать Ситайло. К примеру, своими кулинарными талантами. Так недавно ведущая похвасталась, как "заманивает" к себе возлюбленного.
В своем блоге в Instagram Соломия показала редкое фото с Алексеем. Дома военного ждал горячий ужин - домашние голубцы. Судя по довольному лицу Ситайло, такой приему ему пришелся по душе.
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Кто такая Соломия Витвицкая?
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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