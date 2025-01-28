Соломия Витвицкая показала, чем "приманивает" бойфренда-военного домой

Витвицкая поделилась редкими кадрами со своим избранником.

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Соломия Витвицкая новости - Соломия Витвицкая показала вечер с Алексеем Ситайло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Вкратце:

Ведущая показала милые фото с возлюбленным

Она похвасталась, чем угощает своего мужчину, когда он дома

В феврале 2024 года украинская ведущая Соломия Витвицкая впервые показала своего бойфренда. Им оказался военный Алексей Ситайло.

Влюбленным приходится строить отношения на расстоянии. Поэтому каждая встреча для них - особенная.

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В редкие минуты, которые им удается провести вместе, Витвицкая старается побаловать Ситайло. К примеру, своими кулинарными талантами. Так недавно ведущая похвасталась, как "заманивает" к себе возлюбленного.

В своем блоге в Instagram Соломия показала редкое фото с Алексеем. Дома военного ждал горячий ужин - домашние голубцы. Судя по довольному лицу Ситайло, такой приему ему пришелся по душе.

Соломия Витвицкая новости - Соломия Витвицкая показала вечер с Алексеем Ситайло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

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