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Соломия Витвицкая рассказала про героизм возлюбленного на фронте

Анна Подгорная
8 декабря 2024, 22:06
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Она призналась, как гордость в ней смешались с огромной тревогой.
Соломия Витвицкая, Алексей Ситайло
Соломия Витвицкая рассказала, как Алексей Ситайло эвакуировал раненых побратимов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая и журналистка Соломия Витвицкая уже около года состоит в отношениях с Алексеем Ситайло - защитником нашей страны от оккупанта. Своим мужчиной она очень гордится, и в своем блоге в Instagram поделилась его героическим поступком.

Она опубликовала видео эвакуации раненых бойцов 79 бригады летом 2024 с Кураховского направления. Операцию пришлось возглавить Алексею, так как его позиции оказались ближе всего.

видео дня

"Лето 24-го и Кураховское направление. Бойцы 79 бригады во время ротации с позиций попали под обстрел. Были ранены и не смогли самостоятельно выйти к своим. Поскольку позиции, где Олекса командовал, были ближайшими к месту происшествия - он быстро сориентировался и пошел самостоятельно эвакуировать собратьев смежного подразделения. Обоих бойцов тогда удалось вывести в РОП и вовремя оказать медицинскую помощь", - рассказала Витвицкая.

Журналистка призналась, что хоть и отшутилась, впервые просматривая ролик, внутри нее все сжалось - кадры стали очередным напоминанием о том, какой высокой ценой дается Украине свобода. "Видео снято в июле. И раньше Олекса не позволял его распространять, чтобы не "палить" локации и позиции. Сейчас эта территория уже оккупирована и поэтому можно рассказать эту историю героического поступка. Тогда, когда я впервые просматривала эти кадры - то только пошутила, мол, "где твой шлем, любимый". А на самом деле очень нервничала, потому что понимала, что там постоянно слышны взрывы, фпв-дроны, сбросы, КАБы, артиллерия и минометы... Он спас раненых ребят ценой собственной жизни. И похожий выбор делают ежедневно украинские защитники. Уже более десяти лет ежедневно рискуют, прикрывают, отражают штурмы", - пишет Соломия Витвицкая.

Смотрите видео героического поступка возлюбленного Соломии Витвицкой:

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Кто такая Соломия Витвицкая?

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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