Водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания: есть первый инцидент

Кратко:
- В Ровно водитель проигнорировал минуту молчания
- Нарушителю выписали штраф
В Ровно наказали водителя, который во время минуты молчания продолжил движение по проезжей части. Об этом проинформировали в Telegram патрульной полиции области.
Согласно информации, в 09:00 по сигналу регулировщика все транспортные средства остановились в знак почтения памяти павших на войне.
"Водитель транспортного средства Volkswagen Passat решил, что его это не касается и поехал дальше по своим делам. Не остановило водителя и то, что на перекрестке стоял регулировщик, который запретил всем движение", - проинформировали в патрульной полиции.
Известно, что после минуты молчания полиция нашла нарушителя.
"На 30-летнего водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий жест регулировщика) КУоАП", - говорится в сообщении.
Водитель объяснил патрульным, что он спешил, поэтому не остановился.
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Что такое Национальная полиция Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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