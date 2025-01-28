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Водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания: есть первый инцидент

Марина Фурман
28 января 2025, 16:31
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Инцидент произошел вчера в Ровно в 9 часов утра.
инцидент в Ровно
В Ровно оштрафовали водителя, который проигнорировал минуту молчания / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция

Кратко:

  • В Ровно водитель проигнорировал минуту молчания
  • Нарушителю выписали штраф

В Ровно наказали водителя, который во время минуты молчания продолжил движение по проезжей части. Об этом проинформировали в Telegram патрульной полиции области.

Согласно информации, в 09:00 по сигналу регулировщика все транспортные средства остановились в знак почтения памяти павших на войне.

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"Водитель транспортного средства Volkswagen Passat решил, что его это не касается и поехал дальше по своим делам. Не остановило водителя и то, что на перекрестке стоял регулировщик, который запретил всем движение", - проинформировали в патрульной полиции.

Известно, что после минуты молчания полиция нашла нарушителя.

"На 30-летнего водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий жест регулировщика) КУоАП", - говорится в сообщении.

Водитель объяснил патрульным, что он спешил, поэтому не остановился.

ДТП в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 24 января, украинский блогер Анна Жук, которую знали, как Аннет, погибла в трагическом ДТП. За рулем автомобиля Lexus был водитель 1999 года рождения. Машина врезалась в грузовик Renault Premium, который неподвижно стоял за пределами проезжей части.

В четверг, 16 января, в Виннице, по улице Театральной, 22-летний водитель автомобиля Mercedes сбил двух 19-летних девушек, которые переходили дорогу по "зебре". Девушки были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Напомним, 22 декабря, на Прикарпатье произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и микроавтобуса, в результате инцидента пострадали 13 человек.

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Что такое Национальная полиция Украины?

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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