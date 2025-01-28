Водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания: есть первый инцидент

Инцидент произошел вчера в Ровно в 9 часов утра.

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В Ровно оштрафовали водителя, который проигнорировал минуту молчания / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция

Кратко:

В Ровно водитель проигнорировал минуту молчания

Нарушителю выписали штраф

В Ровно наказали водителя, который во время минуты молчания продолжил движение по проезжей части. Об этом проинформировали в Telegram патрульной полиции области.

Согласно информации, в 09:00 по сигналу регулировщика все транспортные средства остановились в знак почтения памяти павших на войне.

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"Водитель транспортного средства Volkswagen Passat решил, что его это не касается и поехал дальше по своим делам. Не остановило водителя и то, что на перекрестке стоял регулировщик, который запретил всем движение", - проинформировали в патрульной полиции.

Известно, что после минуты молчания полиция нашла нарушителя.

"На 30-летнего водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий жест регулировщика) КУоАП", - говорится в сообщении.

Водитель объяснил патрульным, что он спешил, поэтому не остановился.

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