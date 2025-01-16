Жуткое ДТП в Виннице: 22-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

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В Виннице водитель внедорожника сбил двух девушек / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, скриншот из видео

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В Виннице водитель Mercedes сбил двух девушек на пешеходном переходе

Пострадавшие были доставлены в больницу с телесными повреждениями

Полицейские задержали водителя, который совершил наезд на людей

В четверг, 16 января, в Виннице, по улице Театральной, 22-летний водитель автомобиля Mercedes сбил двух 19-летних девушек, которые переходили дорогу по "зебре". Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Винницкой области.

По данным правоохранительных органов, ДТП произошло около 16:20.

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Обе 19-летние девушки были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Позже полиция сообщила, что задержан водитель автомобиля Mercedes, который наехал на двух девушек в Виннице. Сейчас следователи готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении, а также избрания ему меры пресечения.

"По данному факту следственным управлением начато расследование производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что до избрания меры пресечения 22-летний водитель будет находиться в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Как писал Главред, 22 декабря, на Прикарпатье произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и микроавтобуса, в результате инцидента пострадали 13 человек.

В воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения погибла 10-летняя девочка, а еще четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы. По данным правоохранителей, авария произошла около 19:45 на улице Набережная Заводская, возле остановки "Детский комбинат". Водитель автомобиля BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.

4 ноября, в Киеве произошла масштабная авария с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. В полиции столицы сообщали, что авария произошла на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева.

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Причины ДТП - что известно Исследование, как пишет Википедия, проведенное в 1985 году К. Румаром с использованием британских и американских отчетов о столкновениях в качестве данных, показало, что: 57 % аварий были вызваны сугубо факторами водителя,

27 % - совокупными факторами дороги и водителя,

6 % - совокупными факторами транспортного средства и водителя,

3 % - исключительно факторами дороги,

3 % - совокупными показателями дороги, водителя и транспортных средств,

2 % сугубо факторами транспортного средства

1 % совокупными факторами дороги и транспортного средства. Снижение последствий увечий в авариях, является более важным, чем уменьшение заболеваемости, а разграничение заболеваемости по широким категориям причин, вводит в заблуждение относительно уменьшения серьезных повреждений. Видоизменения транспортных средств и дорог, как правило, более действенны, чем попытки изменить поведение, за исключением определенных законов, таких как обязательное использование ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и постепенное лицензирование подростков.

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