Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Минус колонна вражеских бронемашин: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Марина Фурман
28 января 2025, 15:16
466
Украинские бойцы поделились деталями успешной операции.
ВСУ, танкисты
Экипаж танка Leopard уничтожил колонну российской бронетехники / Коллаж: Главред, фото 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Кратко:

  • ВСУ уничтожили 5 вражеских бронемашин
  • Танкисты сокрушили всю колонну с десантом РФ
  • Разгром устроили оккупантам на Покровском направлении

Украинский экипаж, управляя танком Leopard, на Покровском направлении уничтожил вражескую колонну из пяти бронемашин. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.

В сообщении говорится, что танкисты 33-й отдельной механизированной бригады открыли огонь по противнику, когда оккупанты ехали по полевой дороге возле лесополосы.

видео дня

"Наш танк, маневрируя, бил прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, к которому и пытался штурмом на бронемашинах прорваться противник", - написали в ОСГВ "Хортица".

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

В результате боевой работы украинские бойцы попали как минимум в пять вражеских ББМ, а в некоторые и по несколько раз. Танкисты разбили всю колонну с десантом российских оккупантов.

Украинские танкисты устроили разгром оккупантам на Покровском направлении - смотрите видео:

Минус колонна вражеских бронемашин: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты захватили село Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Населенный пункт сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Недавно в ОСГВ "Хортица" сообщали, что захватчики стремятся обойти Покровск не для того, чтобы продвинуться к Днепропетровщине, а для того, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

Кроме этого, ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал о том, что в Донецкой области российские войска могут попытаться устроить "котел", учитывая ситуацию в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления.

Другие новости:

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ линия фронта Покровск Танк Leopard 2
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

15:32Украина
Слон в посудной лавке: удастся ли Трампу заставить ОПЕК снизить цены на нефть

Слон в посудной лавке: удастся ли Трампу заставить ОПЕК снизить цены на нефть

15:20Мнения
РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16: СБУ разоблачила план ФСБ

РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16: СБУ разоблачила план ФСБ

15:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

В семье не будет гармонии: с какой стороны от мужа нельзя спать - мольфар

В семье не будет гармонии: с какой стороны от мужа нельзя спать - мольфар

Последние новости

16:24

"Откроет новые возможности": "Укрпошта" запустит работу почтового банка

16:13

Польза или вред: что будет, если собака съест хурму

15:54

"Она намекнула - забеременела": Анатолий Анатолич сыграет свадьбу

15:42

"Евровидение-2025": стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

15:32

Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:21

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

15:20

Слон в посудной лавке: удастся ли Трампу заставить ОПЕК снизить цены на нефтьмнение

15:17

РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16: СБУ разоблачила план ФСБФото

15:16

Минус колонна вражеских бронемашин: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Реклама
15:10

Налет на унитазе исчезнет за 15 минут: девушка показала лучшее средствоВидео

14:58

Гениально: зачем хитрые дальнобойщики едут близко друг к другу

14:44

Маша Ефросинина раскрыла фамилию режиссера, который ее домогался

14:34

Враг притормозил: ВСУ нанесли РФ большие потери на ключевом направлении - Братчук

14:12

Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

14:10

Консоли для игр и химикаты: что может войти в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

14:01

Как приготовить гору сочнейших котлет на скорую руку - изумительный рецептВидео

13:56

"Даем зеленый свет": в Украине вводят электронные направления на ВВК

13:45

Чем кормить кота, кроме корма: список продуктов не такой уж и большой

13:40

Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным: какие угрозы для Украины

13:15

Продавал повестки за 1000 долларов: полиция разоблачила работника ТЦК

Реклама
13:14

Украина не верит, что Трамп заключит выгодное соглашение об окончании войны - СМИ

13:13

Выход конкурента ChatGPT на рынок: мировые богачи потеряли $108 млрд за сутки

13:07

Путинистка Диана Гурцкая призналась, что ей диагностировали рак - детали

12:41

"Мурат - однозначно": игривая Билык высказалась про роман с Налчаджиоглу

12:31

Уничтожили оккупантов и захватили трофеи РФ: бойцы ССО провели успешную операциюФото

12:29

Пополнение авиации ВСУ: во Франции анонсировали передачу мощных истребителей

12:15

"Могла бы управлять страной": опубликован официальный портрет Мелании Трамп

11:59

РФ хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ: накапливают войска

11:49

"Хортица": в Торецке и Часовом Яру идут городские бои

11:10

РФ атаковала Украину сотней дронов: Умань - без света, в Харькове - пожарФото

10:50

КНДР отправит РФ 100 "пушек чучхе", предназначенных для уничтожения Сеула - СМИ

10:45

Россияне готовят "котел" для ВСУ в Донецкой области: Ступак раскрыл опасное направление

10:35

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Крысам - срывы, Змеям - обиды

10:12

Старинный рецепт из газеты СССР: все ищут такую закуска на столе

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

10:10

Армия РФ прибегла к новой неожиданной тактике на фронте: в Forbes раскрыли угрозы

10:07

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

10:06

"Сыграла" за ЕС: Венгрия не наложила вето на продление санкций против РФ

10:01

Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

09:43

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
09:37

"Реально что-то с головой": что с собой сделала фаворитка путиниста Киркорова

09:22

Гороскоп на завтра 29 января: Рыбам - большое счастье, Ракам - карьерный успех

09:12

К деньгам, к непогоде, к ссоре: приметы, связанные с курами и яйцами

09:03

США приостановили программу U4U для беженцев из Украины: что известно

08:45

"Все равно россиянин": Андрей Макаревич показал свою истинную позицию

08:45

Украинцев ждет аномально теплый февраль: что прогнозируют синоптики

08:08

ВСУ на подступах к городу: враг потерял позиции под Торецком - ISW

08:00

Может ли Путин остановить войнумнение

07:48

В Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект: что известно

07:46

"О лишении гражданства Украины": у беглеца Потапа начались проблемы - причина

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять