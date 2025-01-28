Минус колонна вражеских бронемашин: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Кратко:
- ВСУ уничтожили 5 вражеских бронемашин
- Танкисты сокрушили всю колонну с десантом РФ
- Разгром устроили оккупантам на Покровском направлении
Украинский экипаж, управляя танком Leopard, на Покровском направлении уничтожил вражескую колонну из пяти бронемашин. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.
В сообщении говорится, что танкисты 33-й отдельной механизированной бригады открыли огонь по противнику, когда оккупанты ехали по полевой дороге возле лесополосы.
"Наш танк, маневрируя, бил прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, к которому и пытался штурмом на бронемашинах прорваться противник", - написали в ОСГВ "Хортица".
В результате боевой работы украинские бойцы попали как минимум в пять вражеских ББМ, а в некоторые и по несколько раз. Танкисты разбили всю колонну с десантом российских оккупантов.
Украинские танкисты устроили разгром оккупантам на Покровском направлении - смотрите видео:
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, российские оккупанты захватили село Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Населенный пункт сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.
Недавно в ОСГВ "Хортица" сообщали, что захватчики стремятся обойти Покровск не для того, чтобы продвинуться к Днепропетровщине, а для того, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.
Кроме этого, ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал о том, что в Донецкой области российские войска могут попытаться устроить "котел", учитывая ситуацию в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления.
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Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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