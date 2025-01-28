Минус колонна вражеских бронемашин: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Украинские бойцы поделились деталями успешной операции.

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Экипаж танка Leopard уничтожил колонну российской бронетехники / Коллаж: Главред, фото 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Кратко:

ВСУ уничтожили 5 вражеских бронемашин

Танкисты сокрушили всю колонну с десантом РФ

Разгром устроили оккупантам на Покровском направлении

Украинский экипаж, управляя танком Leopard, на Покровском направлении уничтожил вражескую колонну из пяти бронемашин. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.

В сообщении говорится, что танкисты 33-й отдельной механизированной бригады открыли огонь по противнику, когда оккупанты ехали по полевой дороге возле лесополосы.

видео дня

"Наш танк, маневрируя, бил прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, к которому и пытался штурмом на бронемашинах прорваться противник", - написали в ОСГВ "Хортица".

Покровск / Инфографика: Главред

В результате боевой работы украинские бойцы попали как минимум в пять вражеских ББМ, а в некоторые и по несколько раз. Танкисты разбили всю колонну с десантом российских оккупантов.

Украинские танкисты устроили разгром оккупантам на Покровском направлении - смотрите видео:

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты захватили село Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Населенный пункт сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Недавно в ОСГВ "Хортица" сообщали, что захватчики стремятся обойти Покровск не для того, чтобы продвинуться к Днепропетровщине, а для того, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

Кроме этого, ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал о том, что в Донецкой области российские войска могут попытаться устроить "котел", учитывая ситуацию в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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