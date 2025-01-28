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Консоли для игр и химикаты: что может войти в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

Марина Фурман
28 января 2025, 14:10
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Пакет ограничений против России может быть готов уже в феврале.
Кая Каллас, санкции против РФ
ЕС готовят пакет санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

  • Евросоюз работает над 16-м пакетом санкций против РФ
  • В ЕС рассчитывают, что пакет ограничений будет готов в феврале

В Европейском Союзе готовят 16-й пакет санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины. Об этом сказала главный дипломат ЕС Кая Каллас во время общения со СМИ после неформального завтрака, организованного перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам, цитирует Європейська правда.

Представители надеются, что очередной пакет ограничений будет готов уже в феврале.

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"Мы работаем над новым пакетом санкций и хотим завершить работу над ним в феврале. Там есть много разного. И, как вы знаете, это требует переговоров между странами-членами", - рассказала Каллас.

Главный дипломат ЕС отметила, что Союз рассматривает все варианты ресурсов, которые помогают стране-агрессору РФ вести войну против Украины.

"Мы действительно смотрим на все, что помогает России вести эту войну. Я имею в виду даже такие элементы, как консоли для видеоигр, потому что, очевидно, что это те, с помощью которых они управляют беспилотниками, или химикаты, которые нужны для российской военной промышленности. В этом списке есть много пунктов, конечно, сжиженный природный газ. Это также химические вещества, в которых нуждается российский ВПК. Речь идет конечно и об энергетике. Какой будет финальная договоренность - будет понятно, когда мы договоримся", - подчеркнула она.

Санкции против России - последние новости

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России. Он отмечал, что действия Киева спровоцировали подорожание бензина в Венгрии. По мнению политика, санкции ЕС против Российской Федерации обошлись Венгрии в 19 млрд евро.

Как писал Главред, 27 января главы МИД стран Европейского Союза заслушали представителей Венгрии из-за угрозы наложения вето на решение о продлении санкций против страны-агрессора России на 6 месяцев. В результате совещания, как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его страна получила желаемые гарантии от Европейского союза, поэтому вето на продление санкций РФ Венгрия накладывать не будет.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее самые сильные санкции и тарифы. Но в то же время он отметил, что это нежелательное развитие событий.

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Кто такая Кая Каллас?

Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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