"Сыграла" за ЕС: Венгрия не наложила вето на продление санкций против РФ

Гарантии со стороны Евросоюза удовлетворили требования Венгрии, из-за чего санкции против РФ продлили.

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Венгрию устроили гарантии от ЕС, поэтому Россия и дальше будет под санкциями / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/szijjarto.peter.official, УНИАН

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Венгрия не помешала продлению санкций против России

ЕС обязался защитить целостность энергетической инфраструктуры

27 января руководители МИД стран Европейского Союза заслушали представителей Венгрии из-за угрозы наложения вето на решение о продлении санкций против страны-агрессора России на 6 месяцев.

Представители Будапешта выставили требование о получении гарантий защиты газо- и нефтепроводов для сохранения целостности энергетической инфраструктуры ЕС.

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В результате совещания, как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его страна получила желаемые гарантии от Европейского союза, поэтому вето на продление санкций РФ Венгрия накладывать не будет.

"Они четко дали понять, что целостность энергетической инфраструктуры, которая поставляет энергоносители в страны-члены ЕС, является вопросом безопасности для ЕС в целом. Европейская Комиссия также стремится получить от Украины гарантии сохранения поставок нефти в ЕС", - подчеркнул он.

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Заявления Венгрии в контексте войны в Украине

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был недоволен решением Украины прекратить транзит российского газа. Действия Киева якобы являются "агрессивными и враждебными", поэтому Будапешт может "дать отпор".

Из-за этого впоследствии, как писал Главред, Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что до конца января Европейский Союз планировал продлить действие санкций против России, введенных в ответ на агрессию против Украины. Однако на этот раз Венгрия, которая ранее блокировала такие решения, отказалась от своей позиции.

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Кто такой Петер Сийярто? Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия. Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

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