'Мы рассердимся': Орбан угрожает Украине 'отпором' из-за прекращения транзита газа

Виктор Орбан назвал подход Украины к странам Центральной Европы неприемлемым.

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Орбан угрожает Украине "отпором" из-за прекращения транзита российского газа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, facebook.com/orbanviktor

Что сказал Орбан:

Действия Киева якобы являются "агрессивными и враждебными" и угрожают энергетической безопасности Венгрии и Словакии

Будапешт готов "дать отпор", если разозлится видео дня

Вступление Украины в ЕС якобы навредит венгерской экономике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недоволен решением Украины прекратить транзит российского газа. Действия Киева якобы являются "агрессивными и враждебными", поэтому Будапешт может "дать отпор". Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Братиславу во вторник, 21 января, пишет Index.

Орбан утверждает, что Украина не только объявила о прекращении транзита, но и якобы избегает переговоров по этому вопросу. Он считает, что такие действия представляют угрозу для энергетической безопасности Венгрии, Словакии и всего региона.

"Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов рассердимся и дадим отпор", - нафантазировал Орбан.

Премьер Венгрии считает, что нынешний подход Украины к отношениям со странами Центральной Европы якобы неприемлем.

Он также в очередной раз высказался против быстрого вступления Украины в ЕС, потому что это "разорит венгерскую экономику". Кроме этого, вступление Украины в НАТО, по мнению Орбана, может привести к прямому столкновению Альянса с Россией.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Заявления Орбана и Фицо на фоне остановки транзита газа из РФ - главное

Как сообщал Главред, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не существует без западных денег, а ее вступление в ЕС угрожает экономике Европы. Он также выступил за отмену санкций против России, заявив, что это позволит восстановить отношения с Москвой.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмущен решением Украины прекратить транзит российского газа. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского "попрошайкой" и "шантажистом", но позвал его на встречу вблизи украинско-словацкой границы.

Президент Зеленский взамен согласился принять Фицо в Киеве 17 января. Фицо на встречу в Киеве не прибыл, но приехала делегация словацких оппозиционных политиков. Их целью было восстановление диалога, который испортил премьер-министр Словакии.

Вскоре Фицо снова предложил президенту Украины встретиться 21 января в Давосе, но ответа из Киева не получил. Он в очередной раз заявил, что решение Украины прекратить транзит наносит "значительный ущерб" Словакии и ЕС и пригрозил ответными мерами.

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Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

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