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Орбан поздравил Трампа и намекнул на оккупацию столицы одной из стран Европы

Марина Фурман
21 января 2025, 11:17
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Орбан считает, что при президентстве Трампа в отношениях между США и Венгрией наступит "золотая эра".
Орбан, Трамп
Орбан поздравил Трампа со вступлением в должность президента США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook/orbanviktor

Кратко:

  • Орбан поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
  • Премьер-министр Венгрии хочет "оккупировать Брюссель"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и заявил, что "настала очередь оккупировать Брюссель". Об этом он написал в социальной сети Х.

"Поздравляю президента Дональда Трампа с инаугурацией на должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки! Теперь наша очередь сиять! Наша очередь оккупировать Брюссель", - написал премьер-министр Венгрии.

видео дня

Кроме того, Орбан считает, что при президентстве Трампа в отношениях между США и Венгрией наступит "золотая эра", об этом говорилось в материале Reuters.

"Всего несколько часов, и даже солнце будет светить по-другому в Брюсселе. Новый президент в США, большая фракция патриотов в Брюсселе, большой энтузиазм. Поэтому большая атака может начаться. Этим я начинаю вторую фазу наступления, целью которого является оккупация Брюсселя", - заявил Орбан.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Инаугурация Дональда Трампа - последние новости

Как писал Главред, инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США началась с утренней службы в церкви Святого Иоанна. После этого Трамп встретился с Джо Байденом и его женой Джилл в Белом доме.

В понедельник, 20 января, около 19:00 по киевскому времени, состоялась церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Через несколько часов новый глава Белого дома приступил к подписанию первых указов в должности.

Позже Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, отметив, что концепция "Мир через силу" может стать основой для длительного мира.

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Позиция Орбана по Украине

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

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