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Трамп на пороге президентства: появилась программа инаугурации

Руслана Заклинская
20 января 2025, 12:46
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Трамп и его жена встретятся с Джо Байденом и Джилл Байден в Белом доме на традиционном чаепитии.
Трамп на пороге президентства: появилась программа инаугурации
Как пройдет инаугурация нового президента США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Инаугурация Дональда Трампа начнется утренней службой в Церкви Святого Иоанна в 8:00 по местному времени
  • Основные торжества состоятся в Конгрессе США
  • Присяга и речь Трампа запланированы на 12:00 (19:00 по Киеву)

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа предусматривает ряд торжественных мероприятий и официальных церемоний. Торжества начнутся в 8 утра в США. Об этом сообщает "Укринформ".

Программа начнется с утренней службы в епископальной Церкви Святого Иоанна возле Белого дома в 8:00 по местному времени (15:00 по Киеву). После этого Дональд Трамп и его жена Мелания встретятся с 46-м президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в Белом доме, где состоится традиционное чаепитие в честь нового президента.

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Основные торжества состоятся в Конгрессе США. Из-за снегопада и холодной погоды основные мероприятия перенесли внутрь здания Капитолия, а зрители смогут наблюдать за ними в крытой спортивной арене Capital One Arena.

В 10:00 (17:00 по Киеву) начнется подготовительная программа, которая будет включать выполнение протокольных обязанностей и музыкальную часть. Трамп и новый вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу около 12:00 по Вашингтону (19:00 по Киеву), после чего Трамп произнесет свою инаугурационную речь.

Далее состоится официальное прощание с Джо Байденом и Камалой Харрис. После торжеств Трамп отправится в президентский кабинет в Конгрессе для подписания первых указов и назначений в своей администрации.

После этого новый президент и вице-президент посетят инаугурационный обед в Национальном скульптурном зале Конгресса США, а также проведут осмотр военных подразделений у лестницы Капитолия. После торжеств Трамп направится в Белый дом для традиционной церемонии в Овальном кабинете.

Вечером состоятся три инаугурационных бала. Первый, Liberty Ball, начнется в 19:00 (2:00 21 января по Киеву), а в 19:30 (2:30 по Киеву) состоится бал главнокомандующего. Также будет проведен бал для доноров.

На следующий день Трамп посетит традиционную молитву в Вашингтонском национальном соборе. Это событие станет завершением инаугурационной программы нового президента США.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

План Трампа по завершению войны - последние новости

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, решительно намерен завершить войну РФ против Украины. Будущий советник по национальной безопасности Майк Волтц отметил, что для этого нужно решить три ключевых вопроса: кто должен участвовать в переговорах, как привлечь стороны к диалогу и каким должно быть соглашение.

Также мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два пункта: приостановление вопроса членства Украины в НАТО и замораживание боевых действий вдоль фактической линии фронта. В Киеве этот сценарий считают невыгодным, ведь он не решает проблему российской агрессии и может привести к возобновлению боевых действий.

Как сообщал Главред, Трамп, вероятно, не сможет инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной на условиях, приемлемых для Кремля. Как отмечает Bloomberg, это выглядело бы как капитуляция, а не мирное соглашение, к которому стремится Украина.

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"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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