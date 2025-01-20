Трамп на пороге президентства: появилась программа инаугурации

Трамп и его жена встретятся с Джо Байденом и Джилл Байден в Белом доме на традиционном чаепитии.

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Как пройдет инаугурация нового президента США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

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Инаугурация Дональда Трампа начнется утренней службой в Церкви Святого Иоанна в 8:00 по местному времени

Основные торжества состоятся в Конгрессе США

Присяга и речь Трампа запланированы на 12:00 (19:00 по Киеву)

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа предусматривает ряд торжественных мероприятий и официальных церемоний. Торжества начнутся в 8 утра в США. Об этом сообщает "Укринформ".

Программа начнется с утренней службы в епископальной Церкви Святого Иоанна возле Белого дома в 8:00 по местному времени (15:00 по Киеву). После этого Дональд Трамп и его жена Мелания встретятся с 46-м президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в Белом доме, где состоится традиционное чаепитие в честь нового президента.

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Основные торжества состоятся в Конгрессе США. Из-за снегопада и холодной погоды основные мероприятия перенесли внутрь здания Капитолия, а зрители смогут наблюдать за ними в крытой спортивной арене Capital One Arena.

В 10:00 (17:00 по Киеву) начнется подготовительная программа, которая будет включать выполнение протокольных обязанностей и музыкальную часть. Трамп и новый вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу около 12:00 по Вашингтону (19:00 по Киеву), после чего Трамп произнесет свою инаугурационную речь.

Далее состоится официальное прощание с Джо Байденом и Камалой Харрис. После торжеств Трамп отправится в президентский кабинет в Конгрессе для подписания первых указов и назначений в своей администрации.

После этого новый президент и вице-президент посетят инаугурационный обед в Национальном скульптурном зале Конгресса США, а также проведут осмотр военных подразделений у лестницы Капитолия. После торжеств Трамп направится в Белый дом для традиционной церемонии в Овальном кабинете.

Вечером состоятся три инаугурационных бала. Первый, Liberty Ball, начнется в 19:00 (2:00 21 января по Киеву), а в 19:30 (2:30 по Киеву) состоится бал главнокомандующего. Также будет проведен бал для доноров.

На следующий день Трамп посетит традиционную молитву в Вашингтонском национальном соборе. Это событие станет завершением инаугурационной программы нового президента США.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

План Трампа по завершению войны - последние новости

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, решительно намерен завершить войну РФ против Украины. Будущий советник по национальной безопасности Майк Волтц отметил, что для этого нужно решить три ключевых вопроса: кто должен участвовать в переговорах, как привлечь стороны к диалогу и каким должно быть соглашение.

Также мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два пункта: приостановление вопроса членства Украины в НАТО и замораживание боевых действий вдоль фактической линии фронта. В Киеве этот сценарий считают невыгодным, ведь он не решает проблему российской агрессии и может привести к возобновлению боевых действий.

Как сообщал Главред, Трамп, вероятно, не сможет инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной на условиях, приемлемых для Кремля. Как отмечает Bloomberg, это выглядело бы как капитуляция, а не мирное соглашение, к которому стремится Украина.

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