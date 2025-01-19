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Бойко - не герой и мирный план Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
19 января 2025, 19:30
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Новости Украины 19 января по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Бойко - не герой и мирный план Трампа: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 10 января / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Россияне стягивают войска для прорыва на Покровск: в ISW предупредили об угрозах

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

По информации ISW, южнее Покровска собралась ударная группировка россиян в составе воинов 2 и 41 общевойсковых армий. Они могут в дальнейшем активно проводить наступательные операции к югу и юго-западу от города.

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Миротворцы Германии в Украине: в Берлине сделали заявление

Германия предполагает сценарий, который предусматривает размещение ее войск в буферной зоне между Украиной и агрессором Россией. Вопрос будет обсуждаться в определенное время. Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Как сообщает DW, в ответ на вопрос о том, может ли ФРГ развернуть свои войска в буферной зоне между Украиной и Россией, министр допустил такую возможность.

Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация

Информационный OSINT-проект DeepState сообщил, что 18 января, российские захватчики активизировались на востоке и севере Великой Новоселки Донецкой области.

Противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома. Активные действия в Великой Новоселке начались утром 18 января.

Армия РФ продвигается в Курской области к позициям ВСУ: какая ситуация на самом деле

Аналитики Института изучения войны сообщили, что во время боев 18 января российские войска продвинулись к украинскому выступлению в Курской области. На деятельность и армии РФ, и ВСУ в регионе влияют погодные условия.

Геолокационные кадры за 18 января показывают, что военные РФ недавно продвинулись на запад от Малой Локни. Этот населенный пункт расположен недалеко от города Суджа, говорится в отчете ISW.

Куда поедет Трамп в один из первых визитов: СМИ назвали страну

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал своим советникам, что после вступления в должность намерен посетить Китай с целью развития отношений с руководителем Поднебесной Си Цзиньпином.

Как сообщает The Wall Street Journal, Трамп, который во время первого своего президентства посетил Китай только почти за год, намерен осуществить свой визит в первые 100 дней президентства.

Мобилизация студентов в Украине: какие три категории могут призвать в 2025 году

В Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, которые получают первое высшее образование. Впрочем, есть три категории соискателей образования, которые подлежат призыву во время военного положения.

По закону, право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на бакалавра впервые или получают уровень "магистр" после "бакалавра". Впрочем, получение второго или третьего высшего образования больше не будет давать право на отсрочку, как и получение второй или третьей аспирантуры, передает 24 Канал.

Войска РФ пытаются обойти Покровск: нардеп оценил угрозу окружения города

Российские оккупанты пытаются обойти Покровск с юга, но пока нет угрозы окружения города. Нельзя исключать, что враг попытается зайти в Покровск и начать выбивать из него Силы обороны Украины, но тогда россиян ждет повторение событий Бахмута. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от фракции Голос Роман Костенко.

В эфире Радио Свобода он рассказал о том, что сейчас ситуацию в направлении города Покровск нельзя назвать плохой на стратегическом уровне.

РФ атаковала Украину ракетами, сотнями авиабомб и дронов - Зеленский

Российские войска за последнюю неделю нанесли по территории Украины более 660 авиаударов, запустили около 60 ракет различных типов и почти 550 ударных дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Силы обороны Украины сбили 33 ракеты, включая баллистические, и 311 ударных БпЛА. Еще 136 дронов не достигли своих целей во время атак на инфраструктуру.

Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

В команде новоизбранного президента Дональда Трампа есть мнение, согласно которому значимого прорыва в вопросе завершения войны агрессора России против Украины не следует ожидать в течение как минимум 6 месяцев.

В материале The Washington Post напомнили, что Трамп во время президентской кампании собирался завершить войну за 24 часа, а его посланник по Украине и РФ Кит Келлог надеялся найти нужное решение за 100 дней.

Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сирский выдал запрет

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский объяснил, зачем надо переводить некоторых военнослужащих в пехоту. Он заверил, что это не касается высококвалифицированного персонала Воздушных сил ВСУ.

Как отметил главнокомандующий в интервью Андрею Цаплиенко, действует его распоряжение, которое запрещает переводить высококвалифицированный персонал, который прошел подготовку и специализируется именно на обслуживании самолетов.

Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

Премьер-министр Роберт Фицо обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот и пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине от Европейского Союза. Это заявление он обнародовал на своей странице в Facebook в субботу, 18 января, передает словацкое издание Pravda.

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО: кого заденет в первую очередь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение СНБО о санкциях. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Telegram.

По его словам, санкции предусматривают блокирование пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто способствует России в продолжении войны. Кроме того, продолжается процесс лишения государственных наград.

"Мир в обмен на территории": в США узнали, каким может быть план Трампа

Руководитель агрессора России Владимир Путин, похоже, не готов к уступкам по войне против Украины, и такая ситуация может осложнить будущему главе Белого дома Дональду Трампу завершение войны. Впрочем, первые контуры "соглашения" уже приобретают очертания: оккупанты могут сохранить контроль над захваченными территориями, а на украинской земле возможно появление европейских миротворцев.

Зеленский ударил санкциями по сторонникам РФ: в списке - по меньшей мере 5 громких фамилий

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда лиц. Фигуранты санкций лишены государственных наград. Их активы на территории государства заблокированы на 10 лет. Медийную деятельность в Украине вести они не могут.

Глава государства своим указом №38/2025 ввел в действие решение СНБО от 19 января "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции введены по предложению СБУ.

РФ выбрала новую цель: в разведке Британии назвали направления продвижения врага

Российские войска в центральной части Донецкой области усиливают давление на Великую Новоселку, сообщили в британской разведке.

В центральной части Донецкой области российские войска оказывали все большее давление на населенный пункт Великая Новоселка, говорится в обзоре, опубликованном в социальной сети Х, Министерства обороны Великобритании и Северной Ирландии.

План прекращения войны: в МИД сделали важное заявление о принуждении РФ к миру

Только примененные в одном пакете экономические и военные меры могут заставить Россию прекратить агрессию против Украины, "их нужно применять с максимальной решимостью", считает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Любой план, который бы заставил Россию прекратить агрессию и принять справедливый мир, должен включать серьезные шаги, направленные на повышение стоимости войны для Москвы, написал он в социальной сети Х.

Оккупанты не будут штурмовать Покровск "в лоб": в ВСУ назвали причину

Российские оккупанты уже не одну неделю пытаются захватить Покровск, однако прямого штурма города не будет. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала.

По его словам, враг анализирует свои ошибки и несколько меняет тактику. Кроме того, армии РФ не хватит человеческого ресурса чтобы напрямую штурмовать Покровск.

Взрыв в центре Киева: в радиостудии сдетонировал боеприпас, есть пострадавшая

В Киеве в студии одной из радиостанций прогремел взрыв, в результате которого радиоведущая получила ранения, она госпитализирована.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в студии одного из радио, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Почти весна: синоптик рассказал, когда в Украину "придет" аномальное потепление

С 20 по 26 января температура воздуха в Украине будет близка к тем показателям, которые обычно характерны для марта или ноября. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Как рассказал Кибальчич, существенных осадков в течение недели с 20 по 26 января не ожидается, лишь изредка в Крыму и западных областях есть вероятность небольших дождей. Аномально высокая температура воздуха будет на юге и западе страны.

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