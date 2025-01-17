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Сырский представил Альянсу стратегию ВСУ на 2025 год - детали

Марина Фурман
17 января 2025, 00:09
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Главнокомандующий ВСУ призвал союзников инвестировать в украинскую оборонную промышленность и оказать дополнительную поддержку в подготовке военных.
Сырский, НАТО
Сырский оценил дальнейшие действия РФ в войне / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, НАТО

Коротко:

  • Сирский рассказал о ситуации на фронте
  • Главнокомандующий призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность

В четверг, 16 января, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил союзникам в НАТО стратегию действий Украины на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

Сырский по видеосвязи проинформировал партнеров об оперативно-стратегической ситуации на фронте. Также оценил планы России по продолжению войны и дал прогнозы относительно ее дальнейших действий.

видео дня

"Он отдельно отметил важность для Украины усиления противовоздушной обороны, в частности для защиты критической инфраструктуры, а также возможности наносить удары по военным объектам вглубь территории РФ", - написали в пресс-службе.

Главнокомандующий ВСУ также призвал страны-члены НАТО инвестировать в украинскую оборонную промышленность по "датской модели", а также оказать дополнительную поддержку в подготовке военных.

Союзники в свою очередь заверили, что их поддержка Украины будет оставаться неизменной, и заявили о готовности оказывать дальше необходимую помощь.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что на большинстве направлений идут тяжелые бои, но врагу не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков.

Между тем представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что сейчас об окружении Покровска речь не идет, ведь врагу удалось подойти к городу только с одного направления. Он добавил, что российские оккупанты прилагают максимум усилий, поскольку пытаются установить огневой контроль над одной из трех важных дорог.

Как писал Главред, российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на направлениях Часового Яра и Торецка. Оккупанты используют трубы канала Северский Донец-Донбасс для накопления сил и попыток прорвать оборону города.

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