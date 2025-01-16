На какие решительные шаги может пойти Трамп ради Украины: дипломат ответил

Яременко прогнозирует, что американцы могут передать Украине новые типы дальнобойных ракетных систем.

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Готов ли Трамп снять ограничение на дальнобойное оружие для Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Википедия

Ключевые тезисы:

Слова Майка Уолтца пока не стоит воспринимать слишком серьезно

Трамп готов вести диалог с позиции силы, чтобы усадить Россию за стол переговоров

США могут предоставить Украине более дальнобойные системы для ударов по РФ

В команде новоизбранного президента США Дональда Трампа рассматривают немало решений, которые бы могли заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко в интервью Главреду рассказал, готов ли все же Трамп снять ограничения на дальнобойное оружие для Украины.

Нардеп отметил, что слова Майка Уолтца, представителя на должность советника президента по нацбезопасности, относительно снятия ограничений на дальнобойное оружие, не стоит воспринимать слишком серьезно, поскольку на данный момент он является человеком, который не несет полной ответственности за свои заявления.

Яременко напомнил, что Трамп и его окружение якобы недовольны решением Байдена о разрешении применения даже того вооружения, что уже есть у Украины, по территории России.

"Но разрешение, предоставленное в последние недели пребывания в должности президентом Байденом, фактически развязало руки президенту Трампу и его окружению. Фактически это разрешение уже есть и касается предоставленных вооружений и их дальности, не более. Это уже есть", - сказал народный депутат.

Смотрите видео разговора с Богданом Яременко, в котором он рассказал, чего ждать Украине от Трампа после инаугурации:

Он добавил, что Трамп неоднократно говорил о необходимости ведения диалога с позиции силы, чтобы усадить Россию за стол переговоров, поэтому новоизбранный президент США может пойти на решительные шаги.

"Такие заявления как раз этому и подыгрывают, тем более если это будет реализовано в виде предоставления новых более дальнобойных систем. В частности, более дальнобойные ракеты действительно могут быть предоставлены в виде боеприпасов к F-16, и это уже даже нельзя назвать каким-то новым шагом, потому что F-16 уже участвуют в боевых действиях, и просто может расшириться радиус их действия за счет ракетного вооружения. И это нельзя будет назвать серьезной эскалацией. Вполне можно рассчитывать, что на это могут пойти американцы и другие партнеры. Возможно, будут и другие типы вооружений", - объяснил Яременко.

Дипломат подчеркнул, что первое полугодие 2025 года - это период для переживаний, но это тоже время возможностей.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по Украине - последние новости

Как писал Главред, накануне своей победы на выборах 5 ноября Дональд Трамп десятки раз заявлял, что заключит соглашение между Украиной и Россией в первый же день своего пребывания в должности, если не раньше, однако сейчас временные рамки несколько сместились. В команде Трампа, признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше времени.

Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе.

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Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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