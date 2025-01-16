Для Украины - программа минимум: нардеп сказал, какого результата войны хотят США

И США и Китай понимают, что нельзя допустить проигрыша своего партнера, заявил нардеп Богдан Яременко.

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Поражение Украины станет стратегическим поражением США / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Яременко:

Поражение Украины станет стратегическим поражением для США

Китай хотел бы, чтобы США и Европа тратили ресурсы на "таскание" с РФ, а не на противодействие Китаю

Программа минимум США - это недопущение проигрыша Украины

Проигрыш Украины для США будет означать продолжение российской агрессии в Европе и усиление амбиций Китая в Тихоокеанском регионе. Это будет стратегическим поражением для Вашингтона. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Сейчас никто, начиная с Украины, не может спрогнозировать, чем и как завершится эта война. Поэтому вряд ли кто-то ставит максималистские задачи относительно того, на каких территориях и как она должна закончиться", - сказал он.

Нардеп добавил, что сейчас важен вопрос о том, примет ли Украина позицию Китая по России, или позицию США по Украине. Яременко отметил, что и США, и Китай понимают, что нельзя допустить проигрыша своего партнера.

"Проигрыш Украины создаст для США серьезные внешнеполитические проблемы и вызовы... С этой точки зрения, это будет стратегическое поражение США. Проигрыш Украины, если он, не дай Бог, произойдет, не будет чем-то таким, что не заметят США. Так же Китай воспринимает возможное поражение России, как очень серьезный вызов для себя", - отметил дипломат.

По его словам, Китаю было бы выгоднее, чтобы США и Европа "бесконечно таскались с Россией", тратя на это ресурсы, вместо того, чтобы фокусироваться на противодействии Китаю.

"Поэтому недопущение проигрыша - это, я думаю, программа минимум и минималистично-реалистичный подход. А вот по максимуму со Штатами нужно работать, потому что пока они все свои желания свели к тому, что война должна закончиться, а не к тому, что она должна закончиться с учетом интересов Украины. Поэтому это еще один вопрос, который будет в течение ближайшего времени обсуждаться и приобретать определенные очертания", - подчеркнул Яременко.

Смотрите видео разговора с Богданом Яременко, в котором он рассказал, чего ждать Украине от Трампа после инаугурации:

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о подготовке встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После инаугурации Трампа начнутся официальные консультации между командами, а встреча может состояться в ближайшее время

Кремль будет требовать от нового президента США Дональда Трампа быстрого разрыва военных связей Украины с НАТО и предоставления ей статуса нейтрального государства с ограниченной армией. Россия также настаивает, что оружие, которое НАТО поставляет Украине, не должно использоваться против России или для возвращения территорий.

Как сообщал Главред, Трамп может предложить участие России в программе NASA "Артемида", что позволит Кремлю получить доступ к американским технологиям и партнерствам, таким как SpaceX, в обмен на прекращение войны в Украине.

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Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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