'Это конкретные вещи': Зеленский сказал, что нужно Украине для переговоров с РФ

Премьер Британии заявил, что Украина должна быть в самой сильной позиции в 2025 году.

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Украина должна быть в самой крепкой позиции в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот

Кратко:

Украина должна быть в самой сильной позиции в 2025 году

Для сильной позиции нужно мощное вооружение, решение по российским активам и четкие гарантии безопасности

Украина должна иметь сильную позицию во время переговоров с Россией. Для этого необходимо мощное вооружение, решение по российским активам, а также четкие гарантии безопасности, в частности в виде вступления в ЕС и НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Зеленский отметил, что все эти вопросы были подробно расписаны в "плане победы Украины". Он подчеркнул, что план предусматривает усиление Украины на поле боя.

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"Если хотите деталей, то там был пакет оружия, усиление нас на поле боя с учетом нашей армии, а не уменьшение ее, как этого хочет враг. Далее, что касается поля боя, то не отдавать инициативу россиянам, у которых сегодня на востоке она к сожалению есть из-за медленного снабжения и комплектования наших бригад. Но безусловно инициативу на севере и в Харьковской области они потеряли", - сказал президент.

Он также добавил, что стратегическая цель - восстановить инициативу и на Донецком направлении. По его словам, это является лишь вопросом времени.

"Далее, не хочу говорить снова о гарантиях безопасности, но безусловно для нас это ЕС и НАТО. Если не сегодня, то хочется знать когда. И будет ли это. Это конкретные вещи. Даже когда ты знаешь, когда у тебя есть приглашение, или когда ты знаешь конкретные даты - это сильная позиция в переговорах с Россией", - отметил Зеленский.

Он также призвал к более быстрым решениям по замороженным российским активам. Президент отметил, что по 50 млрд долларов решение уже есть, но нужно быстрее получить и другие активы, которые могли бы помочь усилить оборону Украины.

"А что с другими 250 млрд, которые бы нам сейчас помогли? Россия принесла войну, а значит мы морально можем использовать все эти деньги для усиления Украины. В принципе пакет дальнобойного оружия был в плане победы, как пакет сдерживания России - это также то, что надо для сильной позиции", - добавил Зеленский.

План победы Зеленского / Инфографика: Главред

Заявление Кира Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ключевые принципы сотрудничества с Украиной и ее союзниками заключаются в обеспечении безопасности, достижении мира и предотвращении дальнейшей агрессии.

"Важно, чтобы Украина была в самой прочной позиции, которая возможна. Вот почему способности, финансирование и военная поддержка наращиваются... Мир через силу - это должны быть не просто слова, а действия. Украина должна быть в крепкой позиции в 2025 году", - сказал Стармер.

Визит Стармера в Украину - главное

Напомним, 16 января Кир Стармер совершил свой первый визит в Украину как премьер-министр Великобритании. В Киеве он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой обсуждали возможность участия британских военных в миротворческих силах после завершения войны.

Также во время визита Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Этот документ имеет целью укрепить двусторонние отношения между странами в таких сферах, как оборона, экономика, энергетика и инновации.

Как сообщал Главред, Украина потратила около 100 млрд долларов на силовое обеспечение в войне против России в 2024 году. 40 млрд долларов из этой суммы - это внутренний вклад Украины, рассказал Зеленский.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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