'Мы передадим привет': Зеленский пообещал ответ РФ за атаку по Киеву

Коротко:
- Место встречи Зеленского и Стармера атаковал российский дрон
- Украинская ПВО пыталась сбить беспилотник
- Зеленский пообещал передать "привет" РФ в ответ на атаку Киева
В четверг, 16 января, РФ атаковала Киев дронами во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Украина достойно ответит на действия агрессора. Об этом заявил Зеленский в комментарии Интерфакс-Украина.
Этот визит стал первой поездкой Стармера в Украину в должности премьера. Как сообщает издание Guardian, в момент, когда Зеленский со Стармером должны были провести совместную пресс-конференцию, вблизи Мариинского дворца прогремели громкие взрывы.
"Во дворце, где двое лидеров должны провести пресс-конференцию, отдавался громкий грохот, когда украинская ПВО пыталась сбить беспилотник", - говорится в сообщении.
По данным издания, дрон, вероятно, был российской приманкой. Его можно было увидеть и слышать вблизи здания Офиса президента.
"Мы передадим привет также", - сказал президент Зеленский, комментируя российскую атаку.
Кир Стармер также высказался относительно этого события. Он отметил, что атака является очередным напоминанием о тех испытаниях, с которыми Украина сталкивается ежедневно, и подчеркнул важность продолжения поддержки украинского народа.
Новости Украины - что известно о визите Стармера
Напомним, 10 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие недели посетит Украину. Это будет его первый визит в Украину на посту премьера, сообщило издание Bloomberg.
Уже 16 января Кир Стармер совершил первый визит в Украину на посту главы правительства. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсудил перспективы участия британских военных в миротворческих силах после войны.
Как сообщал Главред, Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Оно направлено на укрепление двусторонних отношений в сферах обороны, экономики, энергетики и инноваций.
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"Гардиан
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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