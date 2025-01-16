'Мы передадим привет': Зеленский пообещал ответ РФ за атаку по Киеву

Россия атаковала Киев дронами во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Место встречи Зеленского и Стармера атаковал российский дрон / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Место встречи Зеленского и Стармера атаковал российский дрон

Украинская ПВО пыталась сбить беспилотник

Зеленский пообещал передать "привет" РФ в ответ на атаку Киева

В четверг, 16 января, РФ атаковала Киев дронами во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Украина достойно ответит на действия агрессора. Об этом заявил Зеленский в комментарии Интерфакс-Украина.

Этот визит стал первой поездкой Стармера в Украину в должности премьера. Как сообщает издание Guardian, в момент, когда Зеленский со Стармером должны были провести совместную пресс-конференцию, вблизи Мариинского дворца прогремели громкие взрывы.

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"Во дворце, где двое лидеров должны провести пресс-конференцию, отдавался громкий грохот, когда украинская ПВО пыталась сбить беспилотник", - говорится в сообщении.

По данным издания, дрон, вероятно, был российской приманкой. Его можно было увидеть и слышать вблизи здания Офиса президента.

"Мы передадим привет также", - сказал президент Зеленский, комментируя российскую атаку.

Кир Стармер также высказался относительно этого события. Он отметил, что атака является очередным напоминанием о тех испытаниях, с которыми Украина сталкивается ежедневно, и подчеркнул важность продолжения поддержки украинского народа.

Новости Украины - что известно о визите Стармера

Напомним, 10 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие недели посетит Украину. Это будет его первый визит в Украину на посту премьера, сообщило издание Bloomberg.

Уже 16 января Кир Стармер совершил первый визит в Украину на посту главы правительства. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсудил перспективы участия британских военных в миротворческих силах после войны.

Как сообщал Главред, Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Оно направлено на укрепление двусторонних отношений в сферах обороны, экономики, энергетики и инноваций.

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