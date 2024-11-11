Макрон и Стармер будут убеждать Байдена принять важное решение по Украине: о чем речь

Если Украина получит разрешение на дальнобойные удары ракетами Storm Shadow до вступления Дональда Трампа в должность, то отменить его будет сложнее.

https://glavred.info/world/makron-i-starmer-budut-ubezhdat-baydena-prinyat-vazhnoe-reshenie-po-ukraine-o-chem-rech-10613180.html Ссылка скопирована

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон будут убеждать Байдена позволить Украине бить вглубь РФ / Коллаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, Офис президента

В понедельник, 11 ноября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут встречу, во время которой планируют обсудить возможность убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории РФ.

Как пишет The Telegraph, в Лондоне надеются, что Байден наконец даст разрешение на дальнобойные удары по РФ, которого Киев добивался несколько месяцев.

"Мы очень хотим убедиться, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января (когда Трамп станет президентом США), а не просто откладывать все на потом, до следующей администрации", – сказал собеседник издания в британском правительстве.

видео дня

The Telegraph отмечает, что если Украина получит разрешение на дальнобойные удары ракетами Storm Shadow до вступления Дональда Трампа в должность, то отменить его будет сложнее.

Другой источник рассказал, что Байден, как ожидается, "включит краны", передав Украине большую финансовую помощь в течение нескольких недель до того, как он покинет Белый дом.

Ракеты Storm Shadow/SCALP EG - что о них известно / Инфографика Главреда

Также ожидается, что Стармер и Макрон будут обсуждать последствия будущего президентства Дональда Трампа для Ближнего Востока и возможность торговой войны с Европой.

Главред ранее писал, что избранный президент США Дональд Трамп собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Удары вглубь РФ дальнобойным оружием

Сейчас Украине разрешено использовать ракеты на российской территории только в ограниченных случаях. Например, для ударов по войскам, которые находятся возле границы, хотя точные договоренности никогда не обнародовались.

Президент Украин Владимир Зеленский уже несколько месяцев призывает разрешить удары вглубь России.

В сентябре британское издание The Times писало со ссылкой на источники, что Британия и США готовы непублично разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Решение планируют принять в секретно, чтобы сохранить элемент неожиданности и максимизировать эффективность первого удара.

Ранее появилась реакция Владимира Путина на вероятность дальнобойных ударов ВСУ по России. Кремлевский диктатор как всегда угрожает Североатлантическому блоку "последствиями".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред