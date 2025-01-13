Британия профинансирует производство в Украине средств ПВО – Умеров

Украина ожидает усиление военной, политической и экономической помощи от британских союзников в этом году.

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Британия профинансирует производство ПВО / коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua

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Умеров прибыл с рабочим визитом в Великобританию

Великобритания уже инвестировала в производство украинского вооружения

Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл с рабочим визитом в Великобританию и встретился с министром обороны страны Джоном Хили. Об этом он сообщил в Facebook.

"Основной темой наших переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности. Великобритания подтвердила свою готовность обеспечивать постоянную и всестороннюю поддержку для укрепления позиций Украины и на поле боя, и на международной арене", - написал он. видео дня

Умеров подчеркнул, что Украина ожидает усиление военной, политической и экономической помощи от британских союзников в этом году. По его словам, во время встречи с коллегой особое внимание уделялось развитию украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Великобритания уже инвестировала в производство нашего вооружения, и это сотрудничество продолжается: в частности, финансирование будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия", - рассказал глава ведомства.

Усиление ПВО Украины - последние новости

Напомним, 13 декабря Главред писал, что после массированной атаки страны-агрессора России по Украине, министр иностранных дел Андрей Сибига повторно призвал союзников срочно передать Украине системы противовоздушной обороны.

Ранее также американский политик и чиновник Леон Панетта заявил, что из-за постоянной угрозы атак ракетами и дронами со стороны страны-агрессора России США должны предоставить Украине эквивалент Железного купола, который есть в Израиле.

Владимир Зеленский уже предупреждал, что страна-агрессор Россия не перестает наносить масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому нашему государству необходима надежная гарантия защиты от такого воздушного террора.

Зеленский также добавил, что Украина обсуждает с США возможность производства систем ПВО и ракет.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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