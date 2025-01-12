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Украина обсуждает с США возможность производства систем ПВО и ракет - Зеленский

Анна Косик
12 января 2025, 12:58
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Только усиление Украины и гарантии безопасности могут способствовать длительному миру.
Зеленский, ПВО
Зеленский настаивает на усилении ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Зеленский:

  • Россия за неделю использовала около 700 авиабомб в Украине
  • Партнеры не до конца реализовали договоренности по ПВО
  • Украина хочет получить лицензии на производство систем ПВО и ракет

Страна-агрессор Россия за период с 6 по 12 января нанесла сотни ударов по украинской территории и выпустила почти 700 авиабомб, а также более 600 ударных дронов.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, РФ продолжает терроризировать Украину из-за своего превосходства в небе, поэтому партнеры должны реализовать свои договоренности, которые уже существуют.

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"Решение саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате "Рамштайн" по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью", - подчеркнул он.

Рамштайн инфографика
Рамштайн / Инфографика: Главред

Также президент сообщил, что украинские чиновники обсуждали с партнерами, в частности США, возможность предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них.

"В этом нет ничего невозможного, и это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир. Россия не останавливает свои войны по желанию - ее можно только принудить к миру. И частью такого принуждения должно быть достаточное количество и качество ПВО", - подытожил Зеленский.

Усиление ПВО Украины - последние новости

Напомним, 13 декабря Главред писал, что после массированной атаки страны-агрессора России по Украине, министр иностранных дел Андрей Сибига повторно призвал союзников срочно передать Украине системы противовоздушной обороны.

Ранее также американский политик и чиновник Леон Панетта заявил, что из-за постоянной угрозы атак ракетами и дронами со стороны страны-агрессора России США должны предоставить Украине эквивалент Железного купола, который есть в Израиле.

Накануне Владимир Зеленский уже предупреждал, что страна-агрессор Россия не перестает наносить масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому нашему государству необходима надежная гарантия защиты от такого воздушного террора.

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Саммит НАТО 2024 - что о нем известно

Саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и будет посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО, среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры стран-партнеров Индо-Тихоокеана: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

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