Десятки дронов в день: РФ выбрала цели для новых ударов – тревожный прогноз

Важно:
- РФ производит не менее 30-50 "Шахедов" в сутки
- Армия РФ запускает дроны-камикадзе на малых высотах
Страна-агрессор РФ производит не менее 30-50 дронов "Шахедов" в сутки, поэтому враг может использовать все эти беспилотники для ударов по Украине, заявил военный эксперт Роман Свитан.
"Они (россияне, - ред.) могут использоваться ежесуточно. Или накапливать для того, чтобы ударить большим количеством. Например, за два дня производства имеют сотню таких дронов. То есть можно высчитать приблизительное количество, которым могут ударить в следующий раз", — говорит он в комментарии для ТСН.ua.
В чем опасность дроновых ударов РФ
По словам аналитика, российская армия запускает дроны-камикадзе на малых высотах для того, чтобы они обошли нашу ПВО.
По неофициальным данным, российская армия все чаще программирует полет "Шахедов" на низких высотах, делая это в надежде, что эти дроны обойдут украинскую ПВО.
"Шахеды", летящие на малых высотах, — это дроны, которые были запрограммированы для такого полета", — объяснил военный эксперт.
Свитан добавил, что определенное количество дронов падает, после чего можно видеть сообщения о том, что они локационно утрачены.
"Российская армия знает об этом, но рассчитывает на то, что, например, из 20 БПЛА 5 достигнут цели. Поэтому и используют этот механизм, но он не массовый. Основным механизмом для пролета "Шахедов" они считают их количество. Рассчитывают на то, что наша ПВО не справится с большим количеством. Говорить, что российская армия использует только одну тактику — не стоит", - резюмировал он.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на пятницу, 10 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.
Как сообщал Главред, 1 января в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске. Как сообщал Главред, погибли два человека, еще шесть - пострадали, в том числе две беременные женщины.
Напомним, ранее в результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима, его жена и кот.
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Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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