РФ атаковала Киев дронами: обломки БпЛА попали в многоэтажку

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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РФ атаковала Киев дронами в ночь на 10 января / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Кратко:

РФ атаковала Киев дронами

Обломки упали в Соломенском районе столицы

В ночь на пятницу, 10 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы. Об этом сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БПЛА в многоэтажку", - написал он.

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По словам начальника КГВА, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Известно, что повреждены окна и шесть авто. На месте работают службы.

Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что российские оккупанты во время атаки дронами по Киеву прибегают к хитростям, чтобы обойти противовоздушную оборону. Захватчики для этого активно меняют высоту пролета беспилотников, а также маршруты, по которым они движутся.

В понедельник, 6 января, российские военные атаковали с БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона, предварительно, один человек погиб, еще девять – ранены.

Во время воздушной атаки 1 января в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске.

Как сообщал Главред, погибли два человека, еще шесть - пострадали, в том числе две беременные женщины.

В результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима, его жена и кот.

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