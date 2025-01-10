РФ атаковала Киев дронами: обломки БпЛА попали в многоэтажку

Кратко:
- РФ атаковала Киев дронами
- Обломки упали в Соломенском районе столицы
В ночь на пятницу, 10 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы. Об этом сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БПЛА в многоэтажку", - написал он.
По словам начальника КГВА, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Известно, что повреждены окна и шесть авто. На месте работают службы.
Воздушные атаки РФ на Украину
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что российские оккупанты во время атаки дронами по Киеву прибегают к хитростям, чтобы обойти противовоздушную оборону. Захватчики для этого активно меняют высоту пролета беспилотников, а также маршруты, по которым они движутся.
В понедельник, 6 января, российские военные атаковали с БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона, предварительно, один человек погиб, еще девять – ранены.
Во время воздушной атаки 1 января в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске.
Как сообщал Главред, погибли два человека, еще шесть - пострадали, в том числе две беременные женщины.
В результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима, его жена и кот.
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