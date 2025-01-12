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Не пограничные страны: в Польше прокомментировали отправку войск НАТО в Украину

Анна Косик
12 января 2025, 11:57
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Польский министр заявил, что внутри НАТО должно произойти перераспределение обязанностей по поддержке Украины.
ВСУ, Косыняк-камиш
Приграничные страны НАТО не могут вводить свои войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: x.com/KosiniakKamysz, facebook.com/JointForcesCommandAFU

Что сказал Косиняк-Камыш:

  • Польша не будет отправлять свои войска в Украину
  • В Польше готовы обсуждать мирный план
  • Польша остается союзником Украины несмотря на определенное напряжение

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключает возможность отправки польских войск в Украину для закрепления режима прекращения огня в Украине.

Как он пояснил в интервью Financial Times, причиной этого является то, что пограничные страны Альянса сейчас имеют больше обязанностей в сфере защиты и обороны НАТО, что не совсем правильно.

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"Когда появится мирный план, мы его обсудим, но пограничные государства не являются теми, кто должен каким-либо образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО", - сказал он.

Кроме этого польский министр подчеркнул, что Польша остается "верным союзником" Украины в ее борьбе против страны-агрессора России, даже несмотря на напряжение из-за исторических обид, дешевый украинский сельскохозяйственный экспорт и "растущее разочарование гражданами Украины, которые покинули свою страну".

"Конечно, есть усталость в польском обществе, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на новых автомобилях или останавливаются в пятизвездочных отелях", - добавил он.

Отправка иностранных войск в Украину - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Великобритания положительно воспринимает идею о размещении иностранных войск в Украине, в частности этот вопрос будет обсуждаться во время встречи с премьер-министром королевства Киром Стармером.

Накануне, со слов премьер-министра Польши Дональда Туска стало известно, что Польша пока не планирует отправлять союзнические войска в Украину после прекращения огня.

Ранее, как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан предположил, что первой задачей иностранных войск в Украине может быть обучение наших войск на нашей территории.

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