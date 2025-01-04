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Ввод войск НАТО в Украину: известно, какие задачи они смогут выполнять

Мария Николишин
4 января 2025, 16:16
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Скорее всего, сначала зайдут инструкторы на полигоны, потом зайдут части обеспечения средств поражения.
Войска НАТО
Войска НАТО / коллаж: Главред, фото: пресс-центр НАТО, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Инструкторы стран НАТО могут обучать ВСУ на территории Украины
  • Войска НАТО не зайдут на линию разграничения
  • Оптимальный вариант использования войск иностранных государств - под эгидой ООН

В последнее время активизировались разговоры о том, что в Украину могут быть введены войска отдельных стран Европы. В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, какие задачи они могут выполнять.

По его словам, первая задача - обучение наших войск на нашей территории.

"Речь идет об инструкторах стран НАТО - это и может быть, и будет. Начнется, я думаю, с поляков или британцев. В основном - британцев, они молодцы в этом смысле, впереди планеты всей. Вероятнее всего, сначала зайдут инструкторы на полигоны, потом зайдут части обеспечения средств поражения, это могут быть ПВОшные или ремонтные части для авиации, танков, БМП, САУ. А дальше любая база будет обрастать войсками НАТО, которые будут её просто охранять от внешнего воздействия, от российских ударов. В таком режиме в 2025 году все и будет нарастать. Думаю, в новом году будет запущен именно такой режим - обеспечение боевых действий Вооруженных сил Украины", - подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что иногда в информационном потоке встречаются сообщения о том, что войска НАТО зайдут на линию разграничения.

"Не зайдут ни на какую линию разграничения войска НАТО, даже после выхода наших войск на линию границы 1991 года. Россияне просто на это не согласятся. Но Россия может согласиться на войска под эгидой ООН, то есть "голубые каски". Там будет обезличенная принадлежность вооруженных сил, которые могут быть из ЮАР, Аргентины и откуда угодно. Однако мы на это не согласимся, пока не выйдем на линию границы", - считает Свитан.

Он рассказал, что оптимальный вариант использования войск иностранных государств - под эгидой ООН, на что согласится и Украина, и Россия, на линии границы 1991 года после освобождения нашей территории от российских войск.

"Потом нужно будет договариваться о том, что мы уйдем с российской территории. После репараций, контрибуций и восстановления потерь. Это целый процесс. И этого точно не будет в 2025 году. Под эту задачу в новом году не зайдет ни один военнослужащий", - подытожил полковник запаса.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Отправка войск НАТО в Украину - что известно

Как сообщал Главред, глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж заявил, что НАТО вряд ли примет решение о введении своих войск в Украину, чтобы помочь ей бороться против страны-агрессора России. Но такое решение может быть принято на уровне отдельных стран-членов Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО отказались от идеи размещения войск Альянса в Украине, несмотря на привлечение к войне на стороне России солдат из Северной Кореи.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие солдаты вполне могут появиться в Украине, однако прежде всего необходимо прекращение огня.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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