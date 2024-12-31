Два-три эсминца сделают залп по России: эксперт о сценарии войны РФ с НАТО

Что сказал Огрызко:
- России нечем воевать со странами НАТО
- Кроме ядерного оружия, у России уже ничего не осталось
- В следующем году РФ могут ждать неожиданные операции в следующем году
Все чаще рупоры Кремля делают громкие заявления о том, что якобы Россия готовится к войне с НАТО в ближайшие десять лет.
Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду ответил на вопрос, могут ли страны Запада просто оттягивать момент начала этой войны за счет Украины, чтобы выиграть время на подготовку.
Комментируя вопрос вероятной войны НАТО и РФ, эксперт задал логичный вопрос - а чем Россия будет воевать со странами НАТО, если она не может победить страну, которая на момент полномасштабного вторжения была голой и босой в военном смысле?
"Два-три натовских эсминца сделают залп по территории России - и от нее ничего не останется. Какая война с НАТО? Это фантазии, блеф и шантаж, которыми россияне пугают Запад", - говорит дипломат.
А тем временем, как обращает внимание Владимир Огрызко, на Западе пугаются и говорят, что на них могут напасть.
"Господи, но ведь, кроме ядерного оружия, у России уже ничего не осталось! Да и не известно, насколько ее ядерное оружие является эффективным. К тому же никто даже из самых обалдевших в Кремле никогда не даст Путину нажать эту кнопку, потому что это будет означать конец для них лично. Поэтому, когда говорят о войне России против НАТО, это настолько наивно и глупо, что нельзя воспринимать хоть немного серьезно", - считает эксперт.
Кроме этого, Огрызко сомневается, что Запад боится войны с Россией.
"Там есть трезво мыслящие аналитики, которые прекрасно видят, какова российская армия, и что она уже ничего не может сделать, если РФ уже импортирует северокорейских воинов, погибающих на Курщине", - говорит Огрызко.
С точки зрения военных расчетов, как указывает руководитель Центра исследований России, у России просто нет потенциала для войны с НАТО.
"Тем более, Украина держится и будет держаться. И почему-то мне кажется, что 2025 год может стать годом очень неприятных сюрпризов для российской армии. Причем на ее собственной территории", - подытожил Огрызко.
Война России и НАТО - что известно
Как сообщал Главред, недавно СМИ узнали о подготовке Альянса к агрессии РФ. Кремль может прибегнуть к новым гибридным атакам против Запада, считают журналисты.
Также стало известно, что РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.
Кроме этого, об угрозе нападения РФ предупредил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, НАТО должно готовиться к отражению атак. В то же время он предупредил, что все враждебные нападки агрессора могут спровоцировать запуск 5-й статьи Альянса.
Больше заявлений Огрызко:
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- Прорыв ВСУ в Курскую область может взбудоражить внутренние разборки в РФ - Огрызко
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Кто такой Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).
В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.
В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.
В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.
18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.
17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.
В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.
С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".
С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
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