Мир с территориальными потерями: заставят ли Украину пойти на такой шаг - Огрызко

МИД Украины сделал четкое заявление о том, что мы не собираемся обменивать собственную безопасность на "филькины грамоты".

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Война в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления дипломата:

Заявления о территориальных уступках являются свидетельством слабости

Украина ни при каких обстоятельствах не должна принимать такие предложения

Нужно установить четкие флажки, за которые Украина не выйдет

В последнее время все чаще звучат сигналы о необходимости территориальных уступок со стороны Украины. В частности, бывший глава НАТО Столтенберг заявлял о том, что "мир в Украине невозможен без территориальных потерь". Дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, насколько существенной является угроза того, что именно так произойдет.

По его словам, подобные заявления Столтенберга и других бывших официальных лиц являются свидетельством их слабости на должностях, которые они занимали.

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"Должность генсека НАТО очень влиятельная. Просто политика этих чиновников в отношении российской агрессии была недостаточно решительной и сильной. Если эти лица являются представителями большой коалиции крупнейших в мире государств, и теперь, после трех лет войны, они говорят: "Ну, видимо, жертве агрессии придется чем-то уступать", это означает, что они расписываются в собственной беспомощности и собственном бессилии", - сказал он в интервью Главреду.

Он добавил, что касается позиции Украины, то "мы ни при каких обстоятельствах не должны принимать такие "предложения"".

"С огромным удовольствием прочитал сообщение о том, что МИД Украины сделал четкое, ясное и жесткое заявление о том, что мы не собираемся обменивать собственную безопасность на "филькины грамоты". У нас уже был Будапештский меморандум, были и Минские договоренности... Спасибо, но на это мы больше не согласимся", - подчеркнул дипломат.

Огрызко добавил, что по его мнению, это правильный подход - надо установить четкие флажки, за которые Украина не выйдет.

"Кто-то хочет, кому-то удобно за украинский счет решить свои собственные проблемы. Но, пожалуйста, пусть читают документы, которые они сами подписали, и делают для себя выводы. Пусть тогда скажут, что не способны ничего обеспечивать, поэтому, пожалуйста, с нами никогда ничего подобного не подписывайте, потому что мы в определенный момент скажем, что это не гарантия, а заверение, и мы вам ничего не должны. Так что пусть говорят что угодно. У нас свои интересы, у них - свои", - подытожил бывший министр иностранных дел Украины.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что война в Украине может быть решена только на поле боя. По его словам, другого пути нет.

Также известно, что страны НАТО рассматривают различные сценарии завершения войны в Украине. Большинство союзников склоняются к идее переговоров.

В то же время, командир экипажа БпЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш заявил, что украинские военные рассматривают два возможных сценария завершения войны. Первый предполагает, что после подписания мирного договора Россия через несколько лет снова нападет, пытаясь полностью уничтожить Украину. Второй вариант предусматривает проведение Украиной военной операции по освобождению оккупированных территорий по примеру Хорватии.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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