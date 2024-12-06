В МО заявили об увольнении главы военной академии: в чем обвинили генерала ВСУ

Курсанты Национальной академии Сухопутных войск неоднократно подавали жалобы.

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Павла Ткачука уволят с должности главы академии Сухопутных войск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, АрміяInform

Что известно

Павел Ткачук будет уволен с должности начальника Нацакадемии ВСУ

Курсанты академии неоднократно подавали жалобы на травлю

Генерал-лейтенант Павел Ткачук будет уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Как подчеркнул он в ходе часа вопросов к правительству, уже принято решение об увольнении Ткачука, а материалы для приказа подготовлены по результатам расследования, проведенного ВСК, сообщает Громадське.

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Как уточнила в Facebook народный депутат Юлия Яцык, Ткачук будет уволен с занимаемой должности из-за серьезных нарушений в условиях службы.

Детали скандала с генералом Ткачуком

Ранее курсантами академии неоднократно подавались жалобы на травлю, унижения, буллинг, а также на низкое качество питания и отсутствие необходимых лекарств в медпункте.

В середине марта в ВСК поступила коллективная жалоба, которая касалась условий для увольнения курсантов, которые требовали приезда родственников или жены, чтобы забрать их на выходные. Как отметила Яцык, такая ситуация является абсурдной, когда взрослые офицеры вынуждены зависеть от родителей для получения разрешения на выходные.

Эти жалобы стали поводом для проверки академии, а в случае подтверждения нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Как сообщал Главред, ранее в Минобороны сделали громкое заявление о поставках бракованных снарядов. Будет усилен контроль качества на всех этапах – от производства до хранения и доставки, говорят в МО.

Ранее сообщалось о том, что Украина начала производство снарядов натовского калибра. Производство военной продукции к концу 2024 года должно увеличиться втрое.

Напомним, ранее Чехия анонсировала вторую волну закупки БК для ВСУ. Снаряды из первого проекта инициативы, согласно сообщениям, уже должны были бы поступить на поле боя.

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