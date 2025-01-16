Большой вклад: сколько средств потратила Украина на войну в 2024-м - Зеленский

Почти половину средств Украина направила самостоятельно.

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Расходы Украины на войну / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления президента:

В 2024 году война стоила Украине около $100 млрд

Из них $40 млрд - вложения Украины

Силовое обеспечение Украины в войне против России только за прошлый год обошлось в 100 млрд долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с британским премьер-министром Киром Стармером, передает УНИАН.

В то же время, почти половину средств Украина направила самостоятельно.

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"Мы не можем реально забывать, какой вклад делает Украина. Война в 2024 году стоила для Украины по силовому обеспечению около $100 млрд, из которых $40 млрд - это вклад Украины, $35 млрд - Соединенных Штатов, $25 млрд - Европы. Вот примерно вклад каждого из нас. Поэтому мы видим именно прочность в этом союзе, и показываем, какой Украина делает вклад", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что безусловно, самый высокий вклад - это люди.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Украина имеет шанс победить страну-агрессора Россию в войне, при условии продолжения международной поддержки, а также стойкости украинского народа.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что война РФ против Украины может закончится за сутки, как только диктатор Владимир Путин поймет, что ему не удастся ни победить, ни заставить Украину согласиться на невыгодные условия мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью Украины является получение гарантий безопасности и завершение войны с Россией в 2025 году. Если не остановить Путина сейчас и согласиться на территориальные уступки, Россия может через год или два вторгнуться в Европу.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

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