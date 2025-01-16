Трамп может вести переговоры с Путиным за спиной Украины: дипломат назвал риски

Трамп никогда не говорил, что он не будет ничего обсуждать об Украине без Украины - он склонен к односторонним действиям.

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Трамп может вести переговоры с Путиным за спиной Украины/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОПУ

Основные тезисы Яременко:

Трамп никогда не говорил фразы "ничего об Украине без Украины" - это не его подход

Он склонен к односторонним действиям

Поэтому есть угроза, что он будет делать или говорить то, что не будет поддерживать Украина

Есть риск, что избранный президент США Дональд Трамп может о чем-то договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным за спиной у украинцев.

Трамп никогда не говорил и не скажет фразы "ничего об Украине без Украины", ведь это не его подход. Он больше склонен к односторонним действиям. Такое мнение высказал народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко в интервью Главреду.

"В данном случае можно сказать, что так и будет. Очевидно, что Трамп не говорил и никогда не скажет "ничего об Украине без Украины", потому что это не его подход. Трамп склонен к односторонним действиям, и не только в вопросах, связанных с Украиной. Украина как раз является наименее ярким примером, поскольку есть даже более жесткие ситуации с формальными союзниками США по НАТО. Например, посмотрите, как Трамп ставит вопрос относительно Канады", - отметил Яременко.

По его словам, поэтому есть угроза того, что президент Трамп будет делать или говорить что-то, что не будет находить в Украине полной поддержки и понимания.

"Что касается Путина, то это абсолютно прогнозируемо - мы понимаем, куда он будет клониться. И вряд ли до первой встречи с Трампом позиция России как-то изменится. Сейчас Москва настаивает на том, что "готова к миру, но с учетом сложившейся ситуации на поле боя". Фактически Россия готова к капитуляции Украины, если принять во внимание все ее требования: демилитаризацию, денацификацию и т.д., которые реализуются в виде упреков о внутриполитических изменениях в Украине и в отношении церкви, и в отношении языка, и в отношении другого. То есть Россия высыпет на стол миллион требований в качестве предпосылки для достижения определенных договоренностей. Именно такой будет позиция Путина", - сказал нардеп.

Он отметил, что пока непонятно, как на это все будет отвечать Трамп. И именно это вызывает у Украины страх и волнение. По словам Яременко, именно это является причиной, почему наша дипломатия должна быть очень активной и в двустороннем диалоге с США, чтобы избежать недоразумений и подготовить администрацию Трампа к учету нашей позиции, и в диалоге с партнерами, которые имеют влияние на США или доступ к президенту Трампа. Сейчас это является задачей номер один.

"По моему неосторожному прогнозу, встреча Трампа и Путина ничем полезным для нас не закончится, но не закончится она и ничем страшным для нас. Надеюсь, что то, что россияне не чувствуют и не ведут себя так, будто у них есть проблемы, станет разочарованием или открытием для новой администрации США. Они "закусили удила", хотят победы и будут говорить о ней, причем по-хамски. Надеюсь, все это немножко остудит некоторые умы вокруг президента Трампа и ему нарисует совсем другую перспективу, как надо относиться к этой проблеме", - сказал Яременко.

Смотрите видео разговора с Богданом Яременко, в котором он рассказал, чего ждать Украине от Трампа после инаугурации:

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, Трамп сказал, когда встретится с Путиным. Дональд Трамп объяснил свою стратегию завершения войны.

Также ранее заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сказал, какого завершения войны в Украине хочет Трамп. Избранный президент США хочет сделать Америку великой, но не понимает важного нюанса, считает Виктор Ягун.

В Bloomberg ранее сообщали, что Кремль будет требовать разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом. Украина и Россия ведут непубличные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападений.

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Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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