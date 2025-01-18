"Только в единстве": Зеленский отреагировал на удары по Киеву и Запорожью

Под утро враг нанес удар баллистикой по центру Киева. А в результате обстрела Запорожья пострадали 10 человек.

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Зеленский отреагировал на удары по Киеву и Запорожью / коллаж: Главред

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Степень разрушений в Киеве

Степень разрушений в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Киева и Запорожья утром 18 января и призвал к давлению на Россию и тех, кто ей помогает. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

"Под утро враг нанес удар баллистикой по центру Киева. Есть падение обломков... Мои соболезнования родным и близким. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кофейни и гражданская инфраструктура. Все службы продолжают ликвидировать последствия обстрела", - отметил глава украинского государства. видео дня

По его словам, в результате обстрела Запорожья пострадали 10 человек, под завалами могут находиться люди. В результате атаки разрушена инфраструктура, повреждено жилье многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается. Зеленский призвал усилить давление на оккупантов и тех, кто помогает России в войне против Украины.

"Все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары. Мы можем сделать это только в единстве со всем миром", - подчеркнул Зеленский.

Удары РФ по Украине 18 января - что известно

Напомним, рано утром 18 января РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, одна из станций метро в огне. В одном из районов Киева погибли три человека. В огне одна из станций метро, ее закрыли на вход и выход.

Также оккупанты ударили баллистикой по Запорожью - есть разрушения и пострадавшие. Шесть человек пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии, еще двое женщин и трое мужчин в состоянии средней тяжести.

Как сообщал Главред, произошел массированный удар по Украине. В Воздушных силах рассказали, что РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов - стало известно, сколько было сбито. Оккупанты в ночь на субботу массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В двух городах есть разрушения, в столице три человека погибли.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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