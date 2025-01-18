"Только в единстве": Зеленский отреагировал на удары по Киеву и Запорожью

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- Степень разрушений в Киеве
- Степень разрушений в Запорожье
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Киева и Запорожья утром 18 января и призвал к давлению на Россию и тех, кто ей помогает. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.
"Под утро враг нанес удар баллистикой по центру Киева. Есть падение обломков... Мои соболезнования родным и близким. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кофейни и гражданская инфраструктура. Все службы продолжают ликвидировать последствия обстрела", - отметил глава украинского государства.видео дня
По его словам, в результате обстрела Запорожья пострадали 10 человек, под завалами могут находиться люди. В результате атаки разрушена инфраструктура, повреждено жилье многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается. Зеленский призвал усилить давление на оккупантов и тех, кто помогает России в войне против Украины.
"Все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары. Мы можем сделать это только в единстве со всем миром", - подчеркнул Зеленский.
Удары РФ по Украине 18 января - что известно
Напомним, рано утром 18 января РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, одна из станций метро в огне. В одном из районов Киева погибли три человека. В огне одна из станций метро, ее закрыли на вход и выход.
Также оккупанты ударили баллистикой по Запорожью - есть разрушения и пострадавшие. Шесть человек пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии, еще двое женщин и трое мужчин в состоянии средней тяжести.
Как сообщал Главред, произошел массированный удар по Украине. В Воздушных силах рассказали, что РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов - стало известно, сколько было сбито. Оккупанты в ночь на субботу массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В двух городах есть разрушения, в столице три человека погибли.
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Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
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