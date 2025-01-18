"Одну ракету сбили на малой высоте": в ПС сказали, почему в Киеве значительные разрушения

Поскольку одна из ракет была сбита на малой высоте, падение ее фрагментов повлекло разрушительные последствия.

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В ПС объяснили, почему в Киеве значительные разрушения/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Кратко:

Во время воздушной атаки на Киев 18 января одна из ракет была сбита на малой высоте

Поэтому падение фрагментов этой ракеты вызвало разрушительные последствия в столице

Во время массированной атаки страны-агрессора России по Киеву рано утром 18 января одна из баллистических ракет была сбита на достаточно малой высоте, поэтому падение ее фрагментов повлекло разрушительные последствия в столице.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде". Он отметил, что было два "прилета" баллистических ракет по предприятию в Запорожье, там продолжаются поисковые работы.

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Игнат рассказал, что обе баллистические ракеты, которые летели на Киев, были сбиты, это подтверждено средствами объективного контроля.

"К сожалению, есть погибшие из-за падения фрагментов баллистических ракет в Шевченковском районе города, поскольку одна из ракет была сбита на достаточно малой высоте", - отметил он.

Он отметил, что гражданам следует быть осторожными во время воздушных атак, ведь обломки сбитых ракет летят на землю.

"Как мы неоднократно подчеркивали, фрагменты сбитой ракеты не могут раствориться в воздухе, поэтому последствия противовоздушного боя в такой местности, как густонаселенные города, к сожалению, случаются часто. Все, что сбивается в воздухе, обязательно упадет на землю, поэтому мы каждый раз просим граждан соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях", - подчеркнул Игнат.

Напомним, рано утром 18 января РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, одна из станций метро в огне. В одном из районов Киева погибли четыре человека. В огне одна из станций метро, ее закрыли на вход и выход.

Также оккупанты ударили баллистикой по Запорожью - есть разрушения и пострадавшие. Шесть человек пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии, еще двое женщин и трое мужчин в состоянии средней тяжести.

Как сообщал Главред, произошел массированный удар по Украине. В Воздушных силах рассказали, что РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов - стало известно, сколько было сбито. Оккупанты в ночь на субботу массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В двух городах есть разрушения, в столице четыре человека погибли.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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