Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью: есть разрушения и пострадавшие

Шесть человек пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии, еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести.

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Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью/ коллаж: Главред, фото: Запорожская областная военная администрация

Кратко:

Российские оккупанты утром ударили баллистикой по Запорожью

Шесть человек пострадали, одна женщина в тяжелом состоянии

Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов, повреждены жилые дома

Российские захватчики ударили баллистикой по Запорожью рано утром в субботу, 18 января. В результате удара шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Он отметил, что враг ударил по центру областного центра.

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Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.

По состоянию на сейчас известно о шестерых пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.

"Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице. Медики оказывают необходимую помощь. На месте попаданий работают пять бригад скорой помощи", - сообщил Федоров.

Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 8 человек.

В Нацполиции отмечают, что двое людей считаются пропавшими без вести.

Последствия вражеской атаки по Запорожью/ скрин

Смотрите видео о последствиях вражеской атаки по Запорожью:

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, рано утром 18 января РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, одна из станций метро в огне. В одном из районов Киева погибли четыре человека. В огне одна из станций метро, ее закрыли на вход и выход.

Как сообщал Главред, РФ нанесла удар по Кривому Рогу днем 17 января - 4 человека погибли, 3 тяжелораненых. В результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура.

В Кривом Роге женщину убило обломками в авто. Игорь похоронил свою первую жену и мать своих троих детей в Херсоне два года назад, а теперь вражеская ракета убила в Кривом Роге его вторую жену.

Напомним, в британской разведке сообщили об опасности - в ближайшие месяцы страна-агрессор Россия сможет применять во время обстрелов более 1500 дронов-камикадзе.

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