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Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью: есть разрушения и пострадавшие

Алёна Воронина
18 января 2025, 08:37обновлено 18 января, 09:11
296
Шесть человек пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии, еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести.
Удар по Запорожью 18 января
Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью/ коллаж: Главред, фото: Запорожская областная военная администрация

Кратко:

  • Российские оккупанты утром ударили баллистикой по Запорожью
  • Шесть человек пострадали, одна женщина в тяжелом состоянии
  • Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов, повреждены жилые дома

Российские захватчики ударили баллистикой по Запорожью рано утром в субботу, 18 января. В результате удара шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Он отметил, что враг ударил по центру областного центра.

видео дня

Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.

По состоянию на сейчас известно о шестерых пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.

"Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице. Медики оказывают необходимую помощь. На месте попаданий работают пять бригад скорой помощи", - сообщил Федоров.

Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 8 человек.

В Нацполиции отмечают, что двое людей считаются пропавшими без вести.

  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
Последствия вражеской атаки по Запорожью
Последствия вражеской атаки по Запорожью/ скрин

Смотрите видео о последствиях вражеской атаки по Запорожью:

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, рано утром 18 января РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, одна из станций метро в огне. В одном из районов Киева погибли четыре человека. В огне одна из станций метро, ее закрыли на вход и выход.

Как сообщал Главред, РФ нанесла удар по Кривому Рогу днем 17 января - 4 человека погибли, 3 тяжелораненых. В результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура.

В Кривом Роге женщину убило обломками в авто. Игорь похоронил свою первую жену и мать своих троих детей в Херсоне два года назад, а теперь вражеская ракета убила в Кривом Роге его вторую жену.

Напомним, в британской разведке сообщили об опасности - в ближайшие месяцы страна-агрессор Россия сможет применять во время обстрелов более 1500 дронов-камикадзе.

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