Генералы могут пойти ва-банк: экс-замглавы СБУ о сценарии заговора против Путина

Государства, которыми управляют спецслужбы, нежизнеспособны, уверен Виктор Ягун.

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/ коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

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ФСБ остаётся у власти, потому что имеет деньги

Государства, которыми управляют спецслужбы, нежизнеспособны

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун прокомментировал вопрос о том, благодаря чему ФСБ удается так долго оставаться чрезвычайно могущественной силой в РФ и что может положить конец ее власти.

"ФСБ остаётся у власти, потому что имеет деньги. Когда ты имеешь деньги и возможность ими оперировать, ты можешь делать что угодно", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

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Вместе с тем собеседник отметил, что государства, которыми управляют спецслужбы, нежизнеспособны – они начинают сами себя съедать изнутри.

"Им нужна экспансия, иначе, когда экспансии нет, они начинают работать внутри, в итоге начинаются внутренние репрессии, потому что постоянно надо подкармливать этого монстра", - пояснил он.

Вместе с тем бывший замглавы СБУ считает, что единственный противовес спецслужбам – это армия.

"В России эту армию сейчас выращивают достаточно активно. Когда Сталин умер, армия показала зубы: представителей спецслужб расстреливали именно армейские генералы во главе с Жуковым. Почему Жукова и "остановили", потому что побоялись, что он возьмёт первые роли. Так вот, Путин сыграл на опережение и начал уничтожать генералов, опасаясь, что они могут перехватить инициативу", - добавил Ягун.

Ранее появился неожиданный прогноз бунта в РФ и свержения Путина. ФСБ может пойти на замену Путина только в одном случае, уверен Виктор Ягун.

Напомним, ранее генерал объяснил, что ждет ФСБ-шную Россию. Путин и ФСБ остаются у власти в России, потому что имеют деньги. Они сейчас могут делать все, что угодно, но ФСБ заигралась.

Как сообщалось ранее, в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов, сообщал Главред.

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