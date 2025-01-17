"Когда увидели погибшую маму, была истерика": в Кривом Роге женщину убило обломками

Игорь похоронил свою первую жену и мать своих детей в Херсоне два года назад, а теперь вражеская ракета убила в Кривом Роге его вторую жену.

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В Кривом Роге женщину убило обломками в авто/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, скрин с видео

Кратко:

В результате ракетного удара в Кривом Роге погибли 4 человека

Среди них - вторая жена многодетного отца Игоря

Женщину убило обломками в авто, когда семья ездила на рынок за покупками

В Кривом Роге в результате удара российских оккупантов ракетами погибли четыре человека. Среди них - жена Игоря. Мужчина два года назад похоронил свою первую жену и мать своих троих детей в Херсоне, а теперь из-за вражеской ракеты потерял вторую жену.

Игорь рассказал изданию "Свои. Кривой Рог", что все произошло как раз тогда, когда семья ездила на рынок за покупками, потому что у старшего сына сегодня День рождения.

видео дня

"Трое детей после смерти жены остались, из Херсона. Старшая дочь здесь живет, вывезла их к своей знакомой, потому что у них истерика. Они когда увидели новую маму их погибшую, у них просто сорвало... Ну, представьте, в 2022 году родную маму похоронили, а сейчас приемную хоронить", - рассказал Игорь.

Женщину убило обломками в автомобиле.

Трое детей тяжело пережили смерть родной матери, а теперь они потеряли еще одного дорогого человека.

Удар по Кривому Рогу/ скрин

Смотрите видео:

Как сообщал Главред, РФ нанесла удар по Кривому Рогу днем 17 января - 4 человека погибли, 3 тяжелораненых. В результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что среди четырех погибших - три женщины и один мужчина. Семь человек пострадали. Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым, одна раненая - средней тяжести. Три человека оправляться от пережитого будут дома, отметил глава ОГА.

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