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РФ атаковала Украину ракетами, сотнями авиабомб и дронов - Зеленский

Юрий Берендий
19 января 2025, 12:18
137
Президент Украины подчеркнул, что увеличение количества систем "Patriot" будет способствовать лучшей защите от российских террористических атак.
РФ атаковала Украину ракетами, сотнями авиабомб и дронов - Зеленский
РФ атаковала Украину сотнями авиабомб и дронов - что известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • Силы обороны Украины за неделю сбили 33 ракеты, 311 ударных БпЛА
  • Враг использовал для атаки на Украину 60 ракет различных типов, 660 авиабомб и около 500 ударных БпЛА

Российские войска за последнюю неделю нанесли по территории Украины более 660 авиаударов, запустили около 60 ракет различных типов и почти 550 ударных дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Силы обороны Украины сбили 33 ракеты, включая баллистические, и 311 ударных БпЛА. Еще 136 дронов не достигли своих целей во время атак на инфраструктуру.

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"Большая благодарность всем нашим воинам, военной авиации, зенитчикам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам. Но неизменная задача и в дальнейшем усиливать защиту нашего неба", - отметил глава государства.

Он отметил, что только за неделю российская армия использовала около 550 ударных дронов, почти 60 ракет различных видов и более 660 авиабомб.

Зеленский отметил, что большее количество систем "Patriot" для Украины означает лучшую защиту жизней. А увеличение дальнобойности вооружений - это дополнительные гарантии для остановки российской агрессии.

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Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Министерстве обороны России цинично заявили, что ракетный удар по Киеву, который в ночь на 18 января унес жизни трех человек, был актом мести. Оккупанты также отметили, что этот обстрел является ответом на недавнюю атаку Украины с использованием американских тактических ракет ATACMS.

Рано утром 18 января российские войска нанесли баллистический удар по Запорожью. По словам главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, пострадали шесть человек, а сам удар пришелся на центр областного центра.

Эксперт по авиации Валерий Романенко предостерегает, что после ракетного удара, нанесенного Россией по Украине 15 января, существует высокая вероятность повторной волны атак. Он прогнозирует, что следующий обстрел может быть ещё более масштабным.

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ЗРК Patriot

Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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