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"Месть": в Минобороны РФ сделали циничное заявление о ракетном ударе по Киеву

Юлия Закрепа
18 января 2025, 16:55
384
В результате российской атаки по Киеву известно о четырех погибших и трех пострадавших.
'Месть': в Минобороны РФ сделали циничное заявление о ракетном ударе по Киеву
РФ атаковала Киев ракетами / коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС

В министерстве обороны страны-агрессора России сделали очередное циничное заявление, якобы ракетный удар, который за ночь унес жизни трех человек в Киеве, стал местью. Оккупанты также заявили, о жестком ответе на украинскую атаку в начале недели с использованием тактических ракет ATACMS, произведенных в США.

"В пятницу, 17 января, в минобороны РФ пообещали принять меры в ответ на то, что украинские силы выпустили шесть снарядов по неуказанным "объектам" в Белгородской области вблизи государственной границы. В то же время, украинская сторона применение оружия не подтвердила", - пишет Bloomberg.

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  • Последствия удара по Киеву 18 января
    Последствия удара по Киеву 18 января Главред
  • Последствия удара по Киеву 18 января
    Последствия удара по Киеву 18 января Главред
  • Последствия удара по Киеву 18 января
    Последствия удара по Киеву 18 января Главред
  • Последствия удара по Киеву 18 января
    Последствия удара по Киеву 18 января Главред
  • Последствия удара по Киеву 18 января
    Последствия удара по Киеву 18 января Главред
  • Последствия удара по Киеву 18 января
    Последствия удара по Киеву 18 января Главред

Ракетная атака по Киеву 18 января

Напомним, как ранее сообщал Главред, что утром 18 января РФ массированно ударила по Киеву. В результате атаки известно о четырех погибших и трех пострадавших. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломка, предварительно без возгорания. Зафиксировано также падение обломков в Деснянском районе.

В ночь на 18 января РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить две баллистические ракеты - обе на Киевщине. Также было сбито 24 дрона. 14 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий, сообщили в ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему в Киеве значительные разрушения после атаки РФ. Юрий Игнат рассказал, что обе баллистические ракеты, которые летели на Киев, были сбиты, это подтверждено средствами объективного контроля. К сожалению, есть погибшие из-за падения фрагментов баллистических ракет в Шевченковском районе города.

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