'Месть': в Минобороны РФ сделали циничное заявление о ракетном ударе по Киеву

В результате российской атаки по Киеву известно о четырех погибших и трех пострадавших.

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РФ атаковала Киев ракетами / коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС

В министерстве обороны страны-агрессора России сделали очередное циничное заявление, якобы ракетный удар, который за ночь унес жизни трех человек в Киеве, стал местью. Оккупанты также заявили, о жестком ответе на украинскую атаку в начале недели с использованием тактических ракет ATACMS, произведенных в США.

"В пятницу, 17 января, в минобороны РФ пообещали принять меры в ответ на то, что украинские силы выпустили шесть снарядов по неуказанным "объектам" в Белгородской области вблизи государственной границы. В то же время, украинская сторона применение оружия не подтвердила", - пишет Bloomberg.

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Ракетная атака по Киеву 18 января

Напомним, как ранее сообщал Главред, что утром 18 января РФ массированно ударила по Киеву. В результате атаки известно о четырех погибших и трех пострадавших. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломка, предварительно без возгорания. Зафиксировано также падение обломков в Деснянском районе.

В ночь на 18 января РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить две баллистические ракеты - обе на Киевщине. Также было сбито 24 дрона. 14 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий, сообщили в ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему в Киеве значительные разрушения после атаки РФ. Юрий Игнат рассказал, что обе баллистические ракеты, которые летели на Киев, были сбиты, это подтверждено средствами объективного контроля. К сожалению, есть погибшие из-за падения фрагментов баллистических ракет в Шевченковском районе города.

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