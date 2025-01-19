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Tik-Tok перестал работать для пользователей в США: в чем причина

Юрий Берендий
19 января 2025, 11:59
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Из-за связей социальной сети Tik-Tok с Китаем, работа приложения в США может создавать угрозу для национальной безопасности, отмечают СМИ.
Tik-Tok перестал работать для пользователей в США: в чем причина
TikTok больше не работает для пользователей США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Tik-Tok прекратил работу в США
  • Трамп надеется за 90 дней решить проблему работы социальной сети в США

В субботу вечером 18 января социальная сеть TikTok прекратила работу в США, менее чем за два часа до вступления в силу запланированного запрета. Это внезапное отключение лишило доступа к одной из самых популярных социальных сетей, которой пользуются 170 миллионов американцев. Об этом сообщает CNN.

При попытке открыть приложение пользователи видели сообщение: "Извините, TikTok сейчас недоступен. В США вступил в силу закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что сейчас вы не можете пользоваться TikTok".

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Запрет стал возможным после того, как в пятницу Верховный суд поддержал закон, одобренный Конгрессом при широкой двухпартийной поддержке и подписанный президентом Джо Байденом в апреле.

Закон запрещает американским компаниям предоставлять услуги или поддерживать платформу, если TikTok не будет продан американскому или союзническому инвестору.

Несмотря на это, TikTok может вскоре вернуться. Компания намекнула, что возобновление работы возможно уже в понедельник.

"Нам повезло, что президент Трамп отметил, что он будет работать с нами над решением о восстановлении TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами!", - говорится во всплывающем сообщении компании для пользователей, которые открыли приложение, начиная с позднего вечера субботы.

Избранный президент Трамп сообщил, что, вероятно, отсрочит запрет TikTok на 90 дней после своего вступления в должность в понедельник, однако окончательного решения он пока не принял, о чем заявил в телефонном интервью для NBC News в субботу.

"Я думаю, что это, безусловно, вариант, который мы рассматриваем. Продление на 90 дней - это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Вы знаете, это уместно. Мы должны внимательно на это посмотреть. Это очень большая ситуация. Если я решу это сделать, я, вероятно, объявлю об этом в понедельник", - сказал Трамп в интервью.

Отключение TikTok, вместе с предположениями о возможном скором возобновлении его работы, стало очередным поворотом в длительной истории, которая в течение нескольких месяцев оставляла будущее приложения неопределенным.

Из магазина Apple App Store и Google Play TikTok также исчез, а другие приложения компании ByteDance, включая CapCut, в субботу вечером показали подобные сообщения о недоступности.Законодатели отмечают, что связи TikTok с Китаем и доступ к большим объемам данных могут создавать угрозу национальной безопасности.

Многие американские пользователи, среди которых инфлюенсеры и малые предприниматели, которые зарабатывают благодаря платформе, рассказали CNN, что готовились к закрытию приложения, но не теряли надежды на его спасение. Однако решение Верховного суда окончательно лишило их надежд на судебное вмешательство в последний момент.

Кроме того, некоторые компании, занимающиеся управлением магазинами приложений и серверными услугами, выразили беспокойство относительно возможности привлечения к ответственности за нарушение условий запрета. В ответ на это они заявили о прекращении поддержки TikTok, чтобы избежать юридических последствий, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией.

После решения Верховного суда, который единогласно поддержал запрет TikTok, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена не планирует применять закон в его последний день на посту.

"Из-за выходных в связи с федеральным праздником и инаугурацией, "действия по выполнению закона просто должны лечь на следующую администрацию", - сказала она.

Но TikTok не удовлетворился этим заявлением Некоторые провайдеры, в частности Google и Apple, которые рискуют получить значительные штрафы за предоставление доступа к TikTok после вступления в силу запрета, выразили опасения. Они сообщили TikTok, что считают себя уязвимыми перед законом, который начнет действовать с воскресенья. Из-за этого несколько ключевых поставщиков услуг заявили, что больше не будут поддерживать приложение или его данные, что заставило TikTok временно перейти в офлайн-режим.

Несмотря на заявления администрации Байдена об обратном, провайдеры действовали, опасаясь, что запрет может быть введен в действие. Это привело к шагу TikTok по удалению приложения, хотя и временно.

В дополнение к техническим ограничениям, TikTok может усилить давление на новоизбранного президента Трампа, заставляя его искать быстрое решение в ближайшие дни или недели. В субботу сотрудникам TikTok сообщили, что ситуация является сложной, но компания работает над ее решением.

"Мы знаем, что это разочаровывает вас не только как сотрудников, но и как пользователей. Однако нам повезло, что президент Трамп отметил, что он будет работать с нами над решением, чтобы возобновить работу TikTok, как только он вступит в должность. Пожалуйста, знайте, что наши команды неутомимо работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть наше приложение в США", - говорится в сообщении для сотрудников.

По данным CNN, администрация Байдена подтвердила, что не будет накладывать штрафов за работу TikTok в воскресенье. В то же время некоторые чиновники одобрительно восприняли кратковременное отключение приложения, учитывая, что закон получил широкую поддержку из обоих политических лагерей.

Запрет Tik-Tok в США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект №8038, который предоставляет полномочия вводить санкции против России, Ирана и в других случаях, включая возможный запрет соцсети TikTok на территории США.

Как отметил в интервью Главреду народный депутат Украины, глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, Украина активно сотрудничает с западными странами для согласования действий в противодействии высокотехнологичным платформам, в частности китайской TikTok.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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