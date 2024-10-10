'История сложнее': в Раде ответили, как Украина будет регулировать Tik-Tok

Нардеп отметил, что Украина сотрудничает с международными партнерами для противодействия тоталитарной пропаганды в соцсетях.

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В Раде объяснили, будут ли регулировать Tik-Tok в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay, УНИАН

Украина активно сотрудничает со странами Запада для эффективной синхронизации противодействия высокотехнологичным социальным сетям, в частности китайской сети Tik-Tok. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

По его словам, у компании TikTok есть офис юридической поддержки в Варшаве, где работают примерно 200 человек, которые занимаются модерацией контента, распределенного между русскоязычным и украиноязычным сегментами, распространяемыми в Украине.

"И можно было бы выдохнуть и сказать, что действительно сотрудничество продолжается. Но специфика TikTok в том, что в "Телеграме" на создание и раскрутку аккаунта нужен длительный период, то создание аккаунта теми, у кого набита рука в TikTok, идет быстрее. То есть создание аккаунта длится где-то 30 секунд, и его раскрутка еще несколько дней, главное - хайповый собственный контент, который TikTok-тренды сами подтягивают. И это не сложно сделать, поэтому здесь более сложная история", - отмечает нардеп.

Юрчишин отмечает, что Китай, в отличие от Европы, не имеет ограничений в использовании искусственного интеллекта, что дает ему технологическое преимущество над регулируемыми европейскими системами. Из-за этого возникают трудности в контроле TikTok.

Он добавляет, что совершенствование регулирования всех соцсетей предусматривает то, чтобы TikTok тоже предоставлял более эффективные инструменты для модерации чувствительного контента.

"В принципе, понимая, что корни TikTok происходит из технологически более развитого Китая, то они выполняют все требования. Вот вам, пожалуйста, бенефициарная система, где нет ни одной правительственной структуры (но мы понимаем, что такое бизнес в Китае, и реально ли то, как можно вести бизнес в Китае, не имея никаких связей с правительством). Вот вам система модерации - пожалуйста, вы сообщили, мы проверили, и через 72 часа аккаунт снесен. Просто он переименовывается очень быстро, создается очень быстро, и это, извините, как идти против течения - все равно будет постоянно сносить, потому что вода прет и прет", - подчеркивает он.

Народный депутат отмечает, что сотрудничество с высокотехнологичными социальными сетями, например TikTok, является глобальным вопросом, а не только украинским.

Смотрите видео интервью Ярослава Юрчишина Главреду о запрете Telegram в Украине:

Он также подчеркивает, что Центр противодействия дезинформации и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности взаимодействуют с международными партнерами для координации усилий в противодействии угрозам. Кроме того, тема российской пропаганды на Западе сейчас является одной из главных для СтратКома НАТО.

"Мы как государство работаем с центром в Хельсинки и другими центрами, и здесь наш опыт часто является передовым - его изучают, анализируют для того, чтобы положить во взаимодействие с социальными сетями и распространением тоталитарной пропаганды в развитых странах. К сожалению, решений нигде в мире нет", - говорит Юрчишин.

По словам нардепа сейчас наблюдается раскол в Соединенных Штатах из-за президентской и избирательной кампании. Также во многих странах мира крайне правые и левые политические силы демонстрируют высокие результаты на выборах, часто используя манипулятивные и пропагандистские методы.

"Поэтому демократия еще должна найти эффективные механизмы защиты себя от дезинформации и пропаганды", - резюмировал он.

Кто такой Ярослав Юрчишин Ярослав Романович Юрчишин (род. 14 октября 1980, Мирное, Плесецкого района, Архангельская область, РСФСР, СССР) - украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. В течение 2016-2018 годов - исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина. Заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.

Регулирование соцсетей в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект 8038, который предоставляет ему полномочия вводить санкции против России, Ирана и других стран, включая возможный запрет соцсети TikTok на территории Соединенных Штатов. Тем временем в Украине тоже ведутся мероприятия по блокировке отдельных аккаунтов в этой соцсети.

С начала полномасштабного вторжения России большинство украинцев получают новости через Telegram, но уже идет работа по регулированию правил этой соцсети в Украине. Об этом заявил председатель комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин, подчеркнув, что речь не идет о контроле информации.

Аппарат Верховной Рады также намерен ограничить использование Telegram по рекомендации СНБО, сообщил Юрчишин, депутат от партии "Голос".

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