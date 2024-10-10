В Украине ограничили использование Telegram: что будет ждать нарушителей

Юрчишин объясняет, что следить за нарушителями в Раде, которые будут использовать Telegram, будет просто.

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В Раде будут следить за соблюдением требований / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Недавно в Верховной Раде ограничили использование мессенджера Telegram на служебных устройствах. Как именно будут следить за соблюдением требований в Раде рассказал народный депутат Украины, глава комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин в интервью Главреду.

По словам нардепа, контролировать запрет Telegram достаточно просто.

"Фактически Департамент кибербезопасности цифрового развития аппарата Верховной рады уже сейчас устанавливает возможные блокировки Telegram в сети Верховной Рады. Еще раньше такие ограничения установили для "взрослого" контента, и это до сих пор работает - просто при переходе на ссылку появляется сообщение, что этот контент запрещен для использования в сети аппарата Верховной Рады", - объясняет Юрчишин.

Смотрите видео интервью Ярослава Юрчишина Главреду о запрете Telegram в Украине:

Однако все же есть моменты, которые будет немного сложнее контролировать - пересылка рабочей информации из собственных носителей.

"Мы здесь больше надеемся вместе с руководителем аппарата Верховной Рады Вячеславом Штучным на сознательное собственное пользование социальными сетями для пересылки рабочей информации. Уже проводится аппаратом ВРУ совместно со специалистами по кибербезопасности Нацполиции и Службы безопасности обучение. Аналогичные предложены для депутатов по фракциям. Это говорилось на Согласительном совете, то есть здесь будет более мягкий формат.", - рассказывает нардеп.

Он добавляет, что загружать VPN, чтобы пользоваться мессенджером тоже запрещено - если такое происходит, то система будет фиксировать, а дальше могут дисциплинарно реагировать в рамках трудового договора. Нарушителей будет ждать предупреждение и даже возможное увольнение.

Юрчишин напоминает, что использование Telegram для каких-то личных целей, конечно, никто запрещать на данном этапе не будет.

Кто такой Ярослав Юрчишин Ярослав Романович Юрчишин (род. 14 октября 1980, Мирное, Плесецкого района, Архангельская область, РСФСР, СССР) - украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. В течение 2016-2018 годов - исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина. Заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.

Запрет Telegram - последние новости

Напомним, 7 октября по рекомендации СНБО аппарат Верховной Рады принял решение ограничить использование Telegram. Ярослав Юрчишин считает, что именно такие меры безопасности вполне логичны, ведь были примеры, когда посторонние лица получали данные госслужащих через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах.

В Совете национальной безопасности и обороны информировали, что в Украине также ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих.

Спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов объяснял, что популярный мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины. Он отметил, что речь идет не об отдельных пользователях или каналах, а о платформе Telegram в принципе.

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