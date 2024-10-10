"НАТО готово и способно реагировать": Альянс объявил масштабные ядерные учения

Коллективный блок безопасности НАТО в понедельник, 14 ноября, начинает учения по ядерному сдерживанию. Речь идет о регулярных учениях под названием Steadfast Noon, которые проводятся уже много лет.
В ходе брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зелелнским и премьер-министром Британии Киром Стармером в Лондоне генсекретарь НАТО Марк Рютте сказал, что учения будут проходить в Севером море вблизи Великобритании, Бельгии и Нидерландов.
"В нестабильном мире крайне важно, чтобы мы испытали нашу оборону, укрепили нашу оборону для того, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу", - подчеркнул Рютте.видео дня
Ядерные угрозы России – новости по теме:
Глава Кремля Владимир Путин ранее анонсировал изменения в ядерную доктрину России.
Российские власти собрались рассматривать возможность применения ядерного оружия еще и в случае "агрессии против России со стороны неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства", а также ударов по территории РФ средствами поражения, такими как "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".
Впрочем, по мнению российских журналистов, на самом деле в ядерной доктрине России никаких изменений нет.
После провала с пуском "Сармата" Россия демонстративно вывела на дежурство "Ярс", о чем 7 октября сообщили в Министерстве обороны российских оккупантов. Ракету, способную нести ядерное оружие, поставили на дежурство в Новосибирске, куда уже прилетали дроны.
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