"НАТО готово и способно реагировать": Альянс объявил масштабные ядерные учения

В рамках маневров Североатлантический альянс задействует более 60 военных самолетов.

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Противники должны понимать, что НАТО готово к отражению угроз - Рютте / Коллаж: Главред, фото: Википедия, nato.int

Коллективный блок безопасности НАТО в понедельник, 14 ноября, начинает учения по ядерному сдерживанию. Речь идет о регулярных учениях под названием Steadfast Noon, которые проводятся уже много лет.

В ходе брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зелелнским и премьер-министром Британии Киром Стармером в Лондоне генсекретарь НАТО Марк Рютте сказал, что учения будут проходить в Севером море вблизи Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

"В нестабильном мире крайне важно, чтобы мы испытали нашу оборону, укрепили нашу оборону для того, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу", - подчеркнул Рютте. видео дня

Кратко о ядерных арсеналах стран мира / Инфографика: Главред

Ядерные угрозы России – новости по теме:

Глава Кремля Владимир Путин ранее анонсировал изменения в ядерную доктрину России.

Российские власти собрались рассматривать возможность применения ядерного оружия еще и в случае "агрессии против России со стороны неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства", а также ударов по территории РФ средствами поражения, такими как "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

Впрочем, по мнению российских журналистов, на самом деле в ядерной доктрине России никаких изменений нет.

После провала с пуском "Сармата" Россия демонстративно вывела на дежурство "Ярс", о чем 7 октября сообщили в Министерстве обороны российских оккупантов. Ракету, способную нести ядерное оружие, поставили на дежурство в Новосибирске, куда уже прилетали дроны.

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