Как повысить энергоэффективность дома: ТОП-4 самых экономных способа

От замены старых окон до установки солнечных панелей - существует много способов повысить энергоэффективность дома. Хотя такие улучшения могут потребовать значительных первоначальных затрат, они повышают стоимость вашей недвижимости и помогают сэкономить на оплате энергии в будущем.
Вот четыре ключевых способа повысить энергоэффективность вашего дома, которые помогут сэкономить больше всего от экспертов goodhousekeeping.
Установка энергоэффективных дверей и окон
Новые окна, раздвижные двери или современные входные двери не только улучшают внешний вид дома, но и уменьшают расходы на энергию. Если окна и двери в вашем доме еще в хорошем состоянии, можно уменьшить потери, уплотнив их герметиком или лентой. Если же они уже слишком изношены, стоит рассмотреть замену на новые энергоэффективные варианты.
Установка теплового насоса
Тепловые насосы - это эффективная альтернатива обычным системам обогрева и охлаждения, которая использует электричество для обеспечения тепла зимой и прохлады летом. Хотя первоначальные затраты могут быть высокими (несколько тысяч долларов), вы сможете сэкономить на энергоносителях.
Что такое радиатор отопления?
Радиатор отопления, или батарея отопления - прибор систем водяного и парового отопления. Суть работы радиатора сводится к созданию большой поверхности, через которую передается тепло из теплоносителя и, соответственно, обогревается помещение, в котором расположен радиатор.
Первой и наиболее вероятной версией происхождения названия "батарея" является то, что радиатор парового отопления имеет от нескольких штук до нескольких десятков радиаторных секций, поэтому он получил название по аналогии с артиллерийской батареей. То есть если бы он был изобретен в 21-м веке он бы мог называться кластером. Есть и другая версия, по которой название "батарея" происходит по аналогии с аккумуляторной батареей, сообщает Википедия.
Обновление изоляции
Хотя изоляция может служить десятки лет, она постепенно теряет эффективность. Если ваша изоляция не сохраняет тепло зимой и не удерживает прохладу летом, стоит задуматься о ее замене.
Инвестиция в солнечные панели
Солнечные панели - это существенная инвестиция, но они могут значительно снизить ваши расходы на электроэнергию или даже полностью их ликвидировать. Кроме того, солнечная энергия помогает уменьшить выбросы углерода и повышает стоимость вашего дома.
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