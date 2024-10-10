Как повысить энергоэффективность дома: ТОП-4 самых экономных способа

Они являются экологическими и способствуют более устойчивому образу жизни.

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4 энергоэффективных способа улучшения дома / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

От замены старых окон до установки солнечных панелей - существует много способов повысить энергоэффективность дома. Хотя такие улучшения могут потребовать значительных первоначальных затрат, они повышают стоимость вашей недвижимости и помогают сэкономить на оплате энергии в будущем.

Вот четыре ключевых способа повысить энергоэффективность вашего дома, которые помогут сэкономить больше всего от экспертов goodhousekeeping.

Установка энергоэффективных дверей и окон

Новые окна, раздвижные двери или современные входные двери не только улучшают внешний вид дома, но и уменьшают расходы на энергию. Если окна и двери в вашем доме еще в хорошем состоянии, можно уменьшить потери, уплотнив их герметиком или лентой. Если же они уже слишком изношены, стоит рассмотреть замену на новые энергоэффективные варианты.

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Установка теплового насоса

Тепловые насосы - это эффективная альтернатива обычным системам обогрева и охлаждения, которая использует электричество для обеспечения тепла зимой и прохлады летом. Хотя первоначальные затраты могут быть высокими (несколько тысяч долларов), вы сможете сэкономить на энергоносителях.

Что такое радиатор отопления? Радиатор отопления, или батарея отопления - прибор систем водяного и парового отопления. Суть работы радиатора сводится к созданию большой поверхности, через которую передается тепло из теплоносителя и, соответственно, обогревается помещение, в котором расположен радиатор. Первой и наиболее вероятной версией происхождения названия "батарея" является то, что радиатор парового отопления имеет от нескольких штук до нескольких десятков радиаторных секций, поэтому он получил название по аналогии с артиллерийской батареей. То есть если бы он был изобретен в 21-м веке он бы мог называться кластером. Есть и другая версия, по которой название "батарея" происходит по аналогии с аккумуляторной батареей, сообщает Википедия.

Обновление изоляции

Хотя изоляция может служить десятки лет, она постепенно теряет эффективность. Если ваша изоляция не сохраняет тепло зимой и не удерживает прохладу летом, стоит задуматься о ее замене.

Инвестиция в солнечные панели

Солнечные панели - это существенная инвестиция, но они могут значительно снизить ваши расходы на электроэнергию или даже полностью их ликвидировать. Кроме того, солнечная энергия помогает уменьшить выбросы углерода и повышает стоимость вашего дома.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Как подготовиться к зиме - последние новости

Главред недавно объяснил, как утеплить окна в домашних условиях. Это дело в домашних условиях не требует больших затрат, если знать несколько хитрых приемов.

Также есть неожиданный ответ экспертов, полезно ли открывать окна зимой. Одним из интересных открытий является то, что поддержание температуры в пределах 15-17°C в течение нескольких часов в день в доме способствует снижению веса.

Кроме этого, существует отличный способ, как защитить и увлажнить кожу в холодное время. Если ваши руки склонны к сухости в холодное время года, стоит выбирать увлажняющие средства, в состав которых входят глицерин, масло жожоба, масло ши или алоэ вера.

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