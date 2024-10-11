Как прочистить канализацию дома: 4 простых, но эффективных способа

Прочистить канализацию можно с помощью "натуральных" ингредиентов, которые найдутся почти на каждой кухне.
Засорение канализации - это настоящая проблема. Но есть методы, которые помогут бороться с медленным стоком воды раковины, пишет Express.co.uk.
Чем можно прочистить канализацию
- Пищевая сода и уксус. Высыпьте в канализацию полстакана пищевой соды, а затем добавьте такое же количество уксуса. Дайте ингредиентам зашипеть и образовать пузырьки, а затем промойте канализацию кипятком, чтобы смыть остатки. Пищевая сода реагирует с уксусом, образуя углекислый газ и воду, которые пузырьками проникают сквозь засоры жира и грязи. Добавление кипятка увеличивает давление в безнапорных дренажных трубах, что помогает устранить засоры.
- Средство для мытья посуды. Просто налейте большое количество средства для мытья посуды в засоренный слив и промойте его горячей водой. Поверхностно-активные вещества, содержащиеся в моющем средстве, расщепляют масла и остатки пищи, позволяя воде снова свободно течь.
- Солевой раствор. Соль, основной продукт питания, который имеет огромный спектр полезных применений. Чтобы прочистить канализацию, насыпьте полстакана соли в засоренный слив, а затем промойте его горячей водой.
- Используйте вантуз. Если вы столкнулись с особенно стойким засором, не стоит недооценивать силу вантуза. Независимо от того, будь то раковина или слив унитаза, несколько энергичных погружений часто могут устранить засор. Однако, здесь важно поддерживать равномерные, ритмичные движения.
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