Как прочистить канализацию дома: 4 простых, но эффективных способа

Засорение канализации - это настоящая проблема. Но есть методы, которые помогут бороться с медленным стоком воды раковины, пишет Express.co.uk.

Чем можно прочистить канализацию

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