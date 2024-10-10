Чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми - что добавить в воду

Всего два ингредиента, и вы забудете о пыли и разводах.

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Чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мытьё окон — важный этап в поддержании чистоты в доме, особенно перед наступлением зимы. Чтобы окна долго оставались чистыми и на них не оседала пыль, нужно правильно подобрать состав для мытья. Мы подробно расскажем, что лучше добавить в воду для мытья окон, чтобы они оставались прозрачными надолго.

Что добавить в воду при мытье окон, чтобы не садилась пыль?

Многие хозяйки используют народные средства для достижения идеального блеска окон, пишет портал На пенсии. Вот несколько проверенных способов:

Марганцовка и кондиционер для белья. Одним из секретов является добавление небольшого количества марганцовки в воду — достаточно небольшой щепотки, чтобы вода стала светло-розовой. Это средство не только отлично очищает стекла, но и дезинфицирует их. Для того чтобы окна дольше оставались чистыми, можно добавить пол колпачка кондиционера для белья. Он создаст тонкую плёнку на поверхности стекла, защищая его от оседания пыли.

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Уксус. Профессиональные мойщики окон нередко добавляют в воду уксус. Раствор из уксуса и воды (1 часть уксуса на 3 части воды) помогает удалить пятна и жирные следы. Кроме того, уксус обладает антистатическим эффектом, что предотвращает быстрое оседание пыли.

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Нашатырный спирт. Если вас интересует, чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми, можно использовать раствор с нашатырным спиртом. На 1 литр воды добавьте одну столовую ложку нашатыря. Этот состав поможет избавиться от сильных загрязнений и сделает окна блестящими.

Что профессиональные мойщики окон добавляют в воду?

Профессионалы используют более концентрированные составы для мытья окон. Вот что они добавляют в воду:

Профессиональные моющие средства . В них содержатся компоненты, которые эффективно удаляют грязь, пыль и налёт, а также создают защитный барьер на стекле.

. В них содержатся компоненты, которые эффективно удаляют грязь, пыль и налёт, а также создают защитный барьер на стекле. Изопропиловый спирт . Он помогает быстро испарять воду с поверхности, что предотвращает появление разводов.

. Он помогает быстро испарять воду с поверхности, что предотвращает появление разводов. Силиконовые добавки. Эти вещества создают на стекле защитную пленку, которая препятствует оседанию пыли и грязи.

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Чем помыть окна, чтобы долго оставались чистыми?

Для того чтобы окна оставались чистыми продолжительное время, важно не только правильно подобрать моющее средство, но и соблюдать технику мытья. Вот несколько советов:

Используйте мягкие тряпки или губки, чтобы не повредить стекло.

После мытья обязательно протрите окна досуха с помощью микрофибры, чтобы избежать разводов.

Мыть окна лучше в облачную погоду, чтобы солнце не высушивало раствор слишком быстро и не оставляло следов.

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