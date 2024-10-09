Полезно ли открывать окна зимой: неожиданный ответ экспертов

Как долго оставлять окно открытым для проветривания, чтобы не навредить своему здоровью - простые правила.

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Сколько времени нужно для циркуляции воздуха в доме зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

То, как вы проветриваете свой дом играет важную роль для вашего здоровья. Одним из интересных открытий является то, что поддержание температуры в пределах 15-17°C в течение нескольких часов в день в доме способствует снижению веса, пишут эксперты WorldHealth.net.

В прохладной среде тело начинает активнее сжигать калории, чтобы удерживать нормальную температуру. Это увеличивает обмен веществ примерно на 30%, что позволяет сжигать до 400 калорий в час. Но некоторые опасаются низких температур, особенно если речь идет о зимнем периоде. Однако эксперты рассказали, как обеспечить свежий воздух в зимнем доме.

Если речь идет о холодном времени года, у многих возникает вопрос, полезно ли открывать окна зимой. Ответ однозначный - да. Оставлять окно открытым на 5-10 минут несколько раз в день будет достаточно, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха без потери большого количества тепла. В таком случае вы не только поддерживаете комфортный климат в доме, но и помогаете организму работать активнее.

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А вот почему нельзя оставлять окна открытыми на ночь стоит знать - несмотря на пользу свежего воздуха, оставлять окна открытыми на всю ночь может быть опасно из-за возможного переохлаждения помещения.

Это особенно важно зимой, когда температура резко падает. Если вы планируете спать с открытым окном, следует позаботиться о комфортных условиях, например, использовать теплое одеяло или оставлять окно лишь немного приоткрытым для минимальной вентиляции.

В холодное время стоит позаботиться о том, как обеспечить свежий воздух в зимнем доме. Важно найти баланс между свежим воздухом и сохранением тепла. Лучший способ - это короткие интервалы проветривания несколько раз в день.

Если говорить о том, сколько времени нужно для циркуляции воздуха в доме, то для полного обновления воздуха в комнате зимой обычно достаточно открыть окна на несколько минут. Сквозняк или одновременное открытие окон в разных комнатах ускорит процесс циркуляции.

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