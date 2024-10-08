На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают линии и пол автомобиля

В последние годы на дорогах не только Украины, но и многих европейских стран, появились новые дорожные знаки. Один из них - это знак, изображающий несколько горизонтальных линий и половину автомобиля.
Как выглядит новый знак
Знак имеет вид треугольника с красной каймой на белом фоне, внутри которого изображены горизонтальные линии и пол автомобиля. Его функция - предупреждение водителей о возможной опасности. Он, несомненно, относится к категории предупредительных знаков, которые оповещают об условиях, которые могут угрожать безопасности на дороге.
Что именно он означает
Новый дорожный знак, который получил официальное название и кодификацию Р-33, был впервые внедрен на дорогах Испании, пишет Rtve.es. Его назначение - предупреждать водителей об ограниченной видимости в конкретной местности. Ограниченная видимость может быть обусловлена различными факторами, в частности погодными условиями - туман, дождь, снег, или дым от пожаров.
Где устанавливают этот знак
Преимущественно такой знак можно увидеть на горных дорогах или других участках, где часто возникают условия с плохой видимостью из-за туманов или интенсивных осадков. Его главная цель - напомнить водителям о необходимости быть особенно осторожными, снизить скорость и быть готовыми к неожиданным изменениям дорожной обстановки.
В Украине эквивалента испанскому знаку P-33, который предупреждает об ограниченной видимости, нет. У нас есть только несколько знаков, касающихся погодных условий, среди которых самый известный - это знак 1.17 "Боковой ветер".
Однако в Украине существует немало других дорожных знаков, которые предупреждают о плохом качестве дорожного покрытия. Например, знаки от 1.10 до 1.16 предупреждают о различных видах препятствий на дороге (неровная дорога, выбоина, холм, выброс камней, опасная обочина, скользкая дорога и т.д.).
Как действовать после увиденного знака
Если вы увидели знак "Р-33", это сигнал к тому, что нужно сбавить скорость и быть готовым к возможным препятствиям на дороге. Водителям также рекомендуется включать ближний свет фар. Если же видимость становится критически плохой, стоит воспользоваться противотуманными фарами. Такие действия помогут обеспечить безопасность не только водителю, но и другим участникам дорожного движения.
Что такое ПДД?
Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".
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