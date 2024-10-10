Как утеплить окна в домашних условиях: простые и дешевые методы

Утепление окон в домашних условиях не потребует больших затрат, если знать несколько хитрых приемов.

https://glavred.info/life/kak-uteplit-okna-v-domashnih-usloviyah-prostye-i-deshevye-metody-10603820.html Ссылка скопирована

Утепление окон своими руками / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

С наступлением холодного времени года многие сталкиваются с проблемой окон, из которых дует. В таком случае правильное утепление окон может значительно уменьшить расходы на отопление и повысить комфорт в помещении. На Reddit пользователи поделились лучшими способами, как утеплить окна чтобы не дуло.

Один из самых простых и доступных методов утепления окон - это использование пластиковых термоусадочных пленок. Они очень дешевые, эффективные и простые в установке. Их можно купить в специализированных магазинах.

Принцип работы термоусадочной пленки достаточно прост: пленка прикрепляется к раме окна с помощью двустороннего скотча, а затем нагревается феном. Под воздействием тепла она заполняет щели, образуя плотный барьер против холодного воздуха. Весной пленку можно легко снять, не повредив раму.

видео дня

Часто люди забывают о пенопласте, хотя он является одним из лучших материалов для изоляции. Для утепления окон можно использовать пенопласт толщиной 1-2 см. Вы можете приобрести его в строительном магазине.

Пенопласт нужно нарезать по размерам подоконника и плотно вставляется между рамой и выступами окна. Такой метод позволяет создать надежную изоляцию от холодного воздуха, поскольку пенопласт блокирует проникновение воздушных потоков. Это очень эффективное решение для тех, кто хочет сохранить тепло в помещении в течение зимы.

Часто холод проникает в дом не через само стекло, а через щели между рамой и стеной или между створками окна. Для решения этой проблемы можно использовать специальные герметики или уплотнители. Резиновые или силиконовые уплотнители можно наклеить по периметру рамы, что поможет закрыть щели и уменьшить теплопотери.

Что такое reddit? Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред