Как навсегда остановить образование конденсата на окнах: нужно сделать лишь одну вещь

Почему образуется конденсат на окнах и как с ним бороться - специалисты дали советы.

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Как убрать конденсат / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С наступлением осенних холодов возрастает привычная проблема бытовой сырости, а конденсат становится все более неприятным со сменой сезонов. Конденсат возникает при соприкосновении теплого воздуха с холодными поверхностями или из-за чрезмерной влажности в помещении, может привести к появлению плесени.

В Сети начали активно обсуждать эту тему и делились советами. Хорошая новость, что с конденсатом обычно можно справиться без помощи специалиста. Лиза Стюарт поделилась эффективным ежедневным советом, сообщает Express.

"Убирая дома клиентов, я вижу много домов, которые борются с конденсатом. Вентиляция - это единственный способ от него избавиться. Открывайте окно на 10 минут каждое утро. Это творит чудеса, положив конец образованию конденсата на окнах и даже плесени", - говорится в заметке. видео дня

Другие читатели также посоветовали держать окна немного приоткрытыми утром, ведь это поможет бороться с сыростью и конденсатом, позволяя воздуху циркулировать.

"Наши окна, если они постоянно закрыты, мы открываем их утром. Я также убираю окна каждую неделю внутри и снаружи", - добавила Сью Уотсон.

Такие предложения совпадают с экспертами Cardiff Window Cleaning, которые отмечают, что верхние уровни, особенно спальни, имеют тенденцию бороться с конденсатом из-за их относительно высокой температуры. Эксперты предположили, что для того, чтобы ваша спальня была свежей, важно впускать немного воздуха, оставляя окна открытыми.

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